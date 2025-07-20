Легкий соперник против тяжелого Динамо: чего ожидать от матча квалификации Лиги чемпионов

Уже во вторник, 22 июля, свой еврокубковый путь начнет чемпион Украины киевское Динамо. Соперником "бело-синих" во втором этапе квалификации Лиги чемпионов станет мальтийский Хамрун Спартанс.

Чемпион решил рассказать, в каком состоянии Динамо подходит к этому противостоянию и познакомить вас с соперником киевлян.

Динамо – без изменений в составе...

Уже длительное время вокруг Динамо ходят трансферные слухи, в первую очередь о центральном защитнике. Действительно, защита киевлян была едва ли самым слабым звеном команды в прошлом сезоне. Но к старту квалификации Лиги чемпионов Динамо подходит без изменений в основной обойме.

ФК Динамо

Да, из аренд вернулись Александр Яцык и Владислав Супряга, но они точно не претендуют на место в стартовом составе. Зато команду покинули игроки запаса Максим Дячук (аренда в Лехию) и Валерий Лучкевич (свободный агент). То есть говорить о хоть каком-то усилении состава не приходится.

Но есть и приятный момент: команда в кадровом плане не стала слабее. И главная заслуга руководства клуба в том, что легенда Динамо Андрей Ярмоленко продлил контракт еще на один год. Как он говорит, последний в его карьере.

... Но с проблемами в игре

Шесть товарищеских матчей, две красные карточки, лишь 5 голов (3 было в одном матче против Кишварды), и всего одна победа. Конечно, оценивать уровень игры команды только на основе спаррингов неправильно, но согласитесь, общая картина заставляет переживать за результат поединка.

И нельзя сказать, что соперники были какого-то высокого уровня: Осиек (0:1, седьмая команда Хорватии), Корвинул (0:0, седьмая команда второго дивизиона Румынии), Вест Бромвич (1:1, девятый в Чемпионшипе), Мидтьюлланн (1:3, серебряный призер чемпионата Дании) и дважды Кишварда (0:2, 3:0, победитель второго дивизиона Венгрии).

Ни один из игроков Динамо не забил больше одного гола. А отмечались лишь Ярмоленко, Ванат, Пихаленок, Супряга и Задорожный. В то же время игроки киевлян трижды удалялись: Тымчик и Шапаренко (прямая красная) и Гусев (две желтые). При том в последней игре против Осиека, когда Шапаренко и удалили, арбитр после очередной стычки между командами решил досрочно завершить встречу.

Динамо против Осиека, товарищеский матч ФК Динамо

То есть у киевлян явно прослеживаются определенные проблемы, которые тянутся еще с конца прошлого сезона. За последние 5 туров прошлого розыгрыша Динамо выиграло лишь один матч против Ингульца, да и качество игры оставляло неприятное послевкусие.

Шапаренко так и не смог вернуть свою форму после травмы, Бражко сел в запас после непродажи в Вулверхэмптон. Из лидеров, которые продолжают стабильно показывать свой уровень, остались лишь Ванат, Ярмоленко и Буяльский. Но первый может летом покинуть команду. Все же, он самый большой актив Динамо. А второму уже 35 лет.

Пройти Хамрун под силу

Что за клуб этот Хамрун Спартанс? Во-первых, он победитель чемпионата Мальты (41 место в таблице коэффициентов УЕФА). Это ниже той же Финляндии с Ильвесом, соперником Шахтера, которого "горняки" в первом матче в Лиге Европы деклассировали 6:0.

В первом этапе квалификации Хамрун в серии послематчевых пенальти обыграл литовский Жальгирис. И выход во второй этап квалификации ЛЧ стал историческим событием для Мальты. Никогда ранее мальтийский клуб не выходил в эту стадию.

Что же касается самой команды, то она была основана в 1907 году. Она несколько раз становилась чемпионом, но также часто покидала элитный дивизион. В сезоне-2012/13 клуб даже оказался в третьем по силе чемпионате, но уже через два года вернулся и начал свою доминацию. Хамрун уже в третий раз подряд стал чемпионом Мальты.

Хамрун Спартанс ФК Динамо

Общая стоимость состава даже ниже все того же Ильвеса (4,41 против 4,55 миллиона евро), а самым дорогим игроком является летний новичок команды Домантас Шимкус (400 тысяч евро). Лучшие бомбардиры прошлого сезона уже покинули Хамрун, и главную опасность сейчас представляет нападающий Джозеф Мбонг.

Ориентировочные стартовые составы

Динамо: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко, Буяльский – Ярмоленко, Кабаев, Ванат.

Хамрун: Бонелло – Рафаэль, Беличич, Шимкус, Полито – Мбонг, Чадженович, Эдер, Камензули – Хаджи, Коффи.

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Где смотреть Хамрун – Динамо

Первый матч состоится в Мальте на стадионе имени Тони Беззины, который расположен в городе Паола. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени. Поединок будет транслироваться на канале "2+2".

Прогноз Чемпиона

Победа Динамо – 2:0

Прогноз букмекеров