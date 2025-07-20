Динамо назвало заявку на первый матч против Хамруна в квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский определился с заявкой на первый матч второго этапа квалификации Лиги чемпионов УЕФА против Хамрун Спартанс.

Об этом сообщает УЕФА.

Заметим, что в список не попал весенний новичок команды Анхель Торрес. В то же время среди игроков, которые поедут на матч, будут Владислав Супряга и Александр Яцык, что этим летом вернулись из аренд, а также 18-летний Федор Задорожный из юношеской команды.

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Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Тымчик, Александр Караваев, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак.

Полузащитники: Александр Яцик, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Максим Брагару, Николай Михайленко.

Нападающие: Владислав Ванат, Федор Задорожный, Владислав Супряга, Эдуардо Герреро.

Напомним, поединок состоится уже во вторник, 22 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 29 июля.

В первом этапе квалификации Хамрун в серии послематчевых пенальти обыграл литовский Жальгирис. И выход во второй этап квалификации ЛЧ стал историческим событием для Мальты. Никогда ранее мальтийский клуб не выходил в эту стадию.