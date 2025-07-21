Хамрун – Динамо Киев: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 22 июля, киевское Динамо проведет матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против мальтийской команды Хамрун Спартанс.

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Поединок состоится в городе Хамрун, Мальта на стадионе "Виктор Тедеско". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

"Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка в этой новости.

Накануне главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский определился с заявкой на первый матч против Хамрун Спартанс.В список не попал весенний новичок команды Анхель Торрес.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис заявил, что квалификационные матчи еврокубков в июле-августе 2025 года клуб планирует играть в Люблине, Польша.

Напомним, в сезоне-2024/25 Динамо оформило свой 17 титул чемпиона страны, а донецкий Шахтер финишировал на третьем месте в турнирной таблице, что является худшим результатом команды за последние 29 лет.