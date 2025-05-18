Шахтер впервые за 29 лет финишировал вне лидирующей двойки в чемпионате Украины

Донецкий Шахтер потерял математические шансы занять второе место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2024/25 из-за победы Александрии в матче с Вересом.

Несмотря на разгром Ингульца, "горняки" не смогут подняться выше третьего места. Такое с клубом случилось впервые с сезона-1995/96.

В той кампании победителем стало киевское Динамо, в то время, как донецкий коллектив финишировал на десятом месте, набрав 45 очков за 34 матча.

Отметим, что именно в 1996 году президентом клуба стал Ринат Ахметов, во времена которого Шахтер еще ни разу не завершал чемпионат вне главной двойки призеров.

Как и 29 лет назад, титул чемпиона Украины оформило киевское Динамо, сыграв вничью с одесским Черноморцем.

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Ранее главный тренер Шахтера Марино Пушич намекнул на свой уход из клуба по итогам сезона.