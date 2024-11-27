Проклятие последних минут: Шахтер в меньшинстве проиграл ПСВ в Лиге чемпионов

Донецкий Шахтер на последних минутах проиграл нидерландскому ПСВ в матче 5 тура Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок завершился со счётом 3:2.

Игра началась очень активно. Первый голевой момент создали нидерландцы, спас Дмитрий Ризнык. Он же через несколько минут начал голевую атаку. Даниил Сикан чудом дотянулся до прострела от Конопли и вывел "горняков" вперед.

Дальше тем игры немного снизился. Команды время от времени пробивали по воротам соперника, но ощутимой опасности удары не несли. Уже начиная с 25 минут нидерландцы создали сразу три голевых момента, все удары забрал Ризнык.

Несмотря на существенное давление, второй гол снова забил Шахтер. Защитник соперников подарил мяч Конопле, и тот записал уже второй ассист в матче, на этот раз на Александра Зубкова. А через несколько минут Николай Матвиенко дважды мог забивать после подачи с углового.

Второй тайм начался с потенциальной красной карточки для Тиллмана, но судью так и не позвали посмотреть повтор. В целом старт тайма был за Шахтером, создавшим несколько голевых моментов.

ПСВ перехватил инициативу ближе к середине тайма, и уже на 69-й минуте Педро Энрике получил красную. Нидерландцы сразу же создали несколько моментов, но Ризнык был на высоте.

Лишь на 87 минуте ПСВ все же забил, реализовав штрафной удар. Через 3 минуты Тилльман забил второй раз. А на последней минуте Пепи вырвал победу для ПСВ.

Стоит отметить невероятный перформанс от Ризныка, установившего рекорд по количеству сейвов.

Лига чемпионов УЕФА – основной раунд

27 ноября, 5 тур

ПСВ (Нидерланды) – Шахтер (Украина) 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 8 Сикан, 0:2 – 37 Зубков, 1:2 – Тилльман 87, 2:2 – 90 Тилльман, 3:2 – 90+5 Пепи

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Криськив, Судаков, Зубков (Степаненко 66), Энрике, Сикан (Эгиналду 55), Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин (Франьич 71).

ПСВ : Бенитес, Карсдорп (Ледесма 90), Фламинго, Боскальи (Лосано 74), Дамс (Пепи 46), Тилльман, Мауро Жуниор, Сайбари, Бакайоно, де Йонг, Ланг (Тил 64).

Предупреждение: Боскальи 59, Сайбари 85 – Криськив 87

Удаление: Педро Энрике 69 (прямая красная)

Напомним, в предыдущем туре Шахтер и ПСВ одержали первые победы в обновленной Лиге чемпионов. "Горняки" одолели швейцарский Янг Бойз (2:1), а "фермеры" разгромили испанскую Жирону (4:0).

Сейчас у Шахтера только 4 очка. Клуб занимает 26 место в турнирной таблице и существенно уменьшил шансы на выход в плей-офф ЛЧ.