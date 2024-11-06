Шахтер одержал первую победу в ЛЧ, одолев Янг Бойз в волевом стиле

На стадионе "Арена Ауф Шальке" в немецком Гельзенкирхене состоялся матч четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер принимал швейцарский Янг Бойз. Поединок завершился победой чемпиона Украины со счётом 2:1.

Команда Марино Пушича подходила к игре с "молодыми ребятами", имея лишь один зачетный балл в активе. Более того, Шахтер не забил в первых трех турах ни одного мяча, поэтому от встречи с командой, проигравшей все три поединка на старте турнира, были особые ожидания.

Впрочем, начался поединок совсем не так, как хотелось бы "горнякам" и их болельщикам. На 28-й минуте Ниасе обворовал Бондаренко на половине поля Шахтера, а Имери от линии штрафной низом отправил мяч в ворота, открыв счет.

Однако дончане очень быстро смогли вернуть равновесие на чаши весов. Судаков слева ворвался в штрафную площадь Янг Бойз и прострелил во вратарскую зону, откуда Зубков переправил мяч в сетку.

А незадолго до перерыва Судаков и сам отличился голом: Георгий обыгрался с Кевином, дошел до правого угла штрафной зоны и точно пробил в дальний угол, выведя Шахтер вперед впервые в обновленной Лиге чемпионов.

Во втором тайме Янг Бойз пытался сравнять счет, однако надежная игра защиты Шахтера и голкипера Дмитрия Ризныка помогли сохранить победный результат и набрать сверхважные три очка.

Лига чемпионов-2024/25

4 тур. 6 ноября

Шахтер – Янг Бойз – 2:1

Голы: 0:1 – 60 Имери, 1:1 – 31 Зубков, 2:1 – 41 Судаков

Шахтер: Ризнык – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Судаков, Крыськив, Бондаренко, Кевин (Марлон, 79), Эгиналду (Сикан, 68), Зубков

Янг Бойз: Келлер – Блум, Бенито (Лакомы, 33), Лаупер (Смит, 62), Атекаме, Колли (Виржиньюс, 62), Ниасе, Угринич, Маль (Элиа, 62), Имери (Монтейру, 46), Ганвула

После четырех туров Лиги чемпионов у Шахтера всего четыре очка, Янг Бойз до сих пор остается без зачетных баллов. В следующем туре "горняки" 27 ноября сыграют гостевой матч против нидерландского ПСВ, а "молодые ребята" за день до этого будут принимать итальянскую Аталанту.