Рейнджерс — Динамо: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 13 августа, киевское Динамо сыграет против шотландского Рейнджерса в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится на "Гэмпден-Парк" в Глазго (Шотландия). Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Первый поединок завершился вничью. Киевляне упустили победу, пропустив гол на последних секундах матча.

Динамо Киев

Динамо завершило прошлый сезон Украинской Премьер-лиги на втором месте, уступив Шахтеру двумя очками, и попало в квалификацию Лиги чемпионов. В последний раз им удавалось пройти в основной этап ЛЧ еще в 2020 году, когда команду возглавил Мирча Луческу.

Во 2-м квалификационном этапе столичный клуб дважды разгромно победил сербский Партизан. Сначала Динамо в Люблине одолело соперника со счетом 6:2, а затем деклассировало Партизан на их поле (3:0).

Перед поединком против Рейнджерса киевляне одержали трудную победу над Вересом в УПЛ. В ответном матче Динамо не помогут защитник Максим Дячук и полузащитник Владимир Шепелев. Они пропустят игру из-за повреждений.

Фото: ФК Динамо Київ

Рейнджерс

В сезоне-2023/24 Рейнджерс занял 2 место в местном чемпионате, упустив шансы на победу в шотландском дерби с Селтиком.

После матча с Динамо безвыигрышная серия шотландцев продлилась до 8 поединков. Среди них были 4 товарищеских матча. Также в конце прошлого сезона шотландский клуб проиграл Селтику в финале Кубка и дважды сыграл вничью с Хартсом (последний матч прошлого и стартовый поединок этого сезона).

Правда, накануне Рейнджерс прервал эту серию, одолев Мотервелл в чемпионате Шотландии. Поединок завершился со счётом 2:1. Отметим, что в матче против Динамо команде из-за травмы не поможет полузащитник Николас Раскин.

История встреч

Противостояние между Динамо и Рейнджерсом насчитывает 3 поединка. Они встречались в 1 круге Кубка европейских чемпионов. В первом матче в Киеве победили "бело-синие" со счетом 1:0, а в ответном матче сильнее оказались уже шотландцы — 2:0. Третья игра состоялась в минувший вторник и завершилась вничью.

Где смотреть

Трансляция поединка будет доступна на телеканале 2+2, а также прямом эфире YouTube-канала Football Hub и "Динамо Киев". Также наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.

Ориентировочные составы

Динамо: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Рейнджерс: Батленд — Тавернье, Суттар, Дэвис, Йилмаз, Диоманде, Беррон, Райт, Лоренс, Кортес, Дессер.

Цифры и факты

Динамо и Рейнджерс встречались трижды. По одной победе у обеих из команд, еще одна игра завершилась вничью;

В общей сложности Динамо 9 раз играло против шотландских клубов. 3 победы, 4 ничьи, 2 поражения;

Динамо 7 раз играло первый матч квалификации еврокубков вничью. В 5 противостояниях именно киевляне проходили дальше (6 раз это было в ЛЧ, 4 прохода дальше);

Динамо немного дешевле Рейнджерса (77,00 против 84,55 миллионов евро);

Самым дорогим игроком в составе обеих команд является нападающий киевлян Владислав Ванат — 10 миллионов евро. У соперников самый большой ценник у Тодда Кантвелла (8,5 млн);

Тренер Рейнджерса Филипп Клеман дважды встречался против Динамо, когда был наставником Брюгге. Его команда одержала победу и ничью;

В составе Динамо гораздо больше сборников, чем у шотландского клуба (12 против 9 в национальной сборной и 21 против 8 у молодежных);

У Динамо более чем в 7 раз меньше легионеров в составе по сравнению с Рейнджерс (3 против 22);

Состав киевлян младше соперников из Шотландии (24,3 против 24,9).

Прогноз Чемпиона

2:0 — победа Динамо.