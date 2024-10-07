Практически целый состав: кого потеряла сборная Украины перед матчами Лиги наций

Уже скоро сборная Украины по футболу сыграет, пожалуй, решающие матчи в Лиге наций сезона-2024/25. После них станет ясно, смогут ли подопечные Сергея Реброва бороться за повышение в классе.

Однако, как и во всех клишированных историях, перед решающим сражением у героя возникают серьезные проблемы. И только решив их можно победить. У сборной Украины такой проблемой стали потери сразу 9 (!) игроков из-за травм или заболеваний.

Поэтому наш сайт решил рассказать, на кого не сможет рассчитывать Сергей Ребров в матчах против Грузии и Чехии и кто будет играть вместо них.

Потери сборной Украины

Руслан Малиновский

Полузащитник Дженоа серьезно травмировался в матче 5-го тура Серии А против Венеции. У Руслана диагностировали вывих сустава и перелом малоберцовой кости. Ему уже была проведена операция, однако восстановление займет не менее 3 месяцев.

Виктор Цыганков

Цыганков выбыл на длительный срок из-за травмы сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги. Он гарантированно пропустит 5 недель. А если возобновление затянется, то лидер "сине-желтых" не сможет помочь команде и в заключительных матчах турнира.

Виталий Миколенко

Николай получил травму совсем недавно, и повезло, что она несерьезная. По словам главного тренера Эвертона Шона Дайча, он может восстановиться уже до следующей игры лондонцев.

Александр Зинченко

Зинченко травмировался больше недели назад, и тогда был шанс, что он успеет восстановиться до матчей сборной, однако позже стало ясно, что на него рассчитывать Реброву не стоит.

Андрей Лунин

Единственная потеря Украины, не связанная с травмой. Вратарь мадридского Реала не сможет сыграть за сборную из-за вирусной инфекции.

Андрей Ярмоленко

Вингер Динамо получил рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра во вчерашней игре против Кривбасса (2:1). Его восстановление займет не менее 2 недель.

Владимир Бражко

Молодой талант Динамо и сборной Украины травмировался в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого Гоффенгайма (0:2). У него трещина ребер в стадии консолидации. О сроках восстановления не сообщалось.

Александр Пихаленок

Пихаленок травмировался в том же матче, что и Бражко. У него диагностировано повреждение камбаловидной мышцы. В Динамо отметили, что игрок восстановится, по меньшей мере, через 3 недели.

Тарас Степаненко*

Капитан донецкого Шахтера получил травму в матче 2 тура Лиги чемпионов-2024/25 против Аталанты (0:3). Он жаловался на боль в колене, из-за чего и был заменен. Пока Степаненко до сих пор находится в заявке, хотя в СМИ сообщали, что он не сможет сыграть за сборную.

Кого довызвал Ребров?

Вместо всех этих игроков, большинство из которых являются основными футболистами на своей позиции, Ребров вызвал только 5 футболистов:

Дмитрий Ризнык (Шахтер);

Александр Сваток (Остин, США);

Виталий Буяльский (Динамо);

Александр Назаренко (Полесье);

Иван Калюжный (Александрия).

Напомним, свой следующий матч сборная Украины проведет 11 октября против Грузии (номинально домашний матч в Варшаве). Через три дня после этого украинцев ожидает противостояние с Чехией.

В сентябрьских матчах украинцы уступили Албании (2:1) и Чехии (3:2). После этих поединков украинцы занимают последнюю строчку в группе, лидером является Грузия.