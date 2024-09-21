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Малиновский получил жуткую травму в матче с Венецией

Ігор Чернявський — 21 сентября, 17:24
Малиновский получил жуткую травму в матче с Венецией

Полузащитник Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский серьезно травмировался в матче 5-го тура Серии А против Венеции.

В начале второго тайма 31-летний хавбек до конца отработал в собственной штрафной, в подкате выбив мяч на угловой, но после контакта с газоном Руслан вывихнул голеностоп.

В трансляции был слышен ужасный крик Малиновского. Украинца выносили с поля на носилках. Вместо него на замену вышел Андреа Пинамонти.

В этом сезоне Малиновский принял участие в 5 матчах, отметившись одним ассистом. В поединке с Венецией он во второй раз вышел в стартовом составе.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

Дженоа

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