Малиновский получил жуткую травму в матче с Венецией

Полузащитник Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский серьезно травмировался в матче 5-го тура Серии А против Венеции.

В начале второго тайма 31-летний хавбек до конца отработал в собственной штрафной, в подкате выбив мяч на угловой, но после контакта с газоном Руслан вывихнул голеностоп.

В трансляции был слышен ужасный крик Малиновского. Украинца выносили с поля на носилках. Вместо него на замену вышел Андреа Пинамонти.

В этом сезоне Малиновский принял участие в 5 матчах, отметившись одним ассистом. В поединке с Венецией он во второй раз вышел в стартовом составе.