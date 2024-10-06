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Наставник Эвертона назвал приблизительные сроки возвращения Миколенко

Андрій Яросименко — 6 октября, 11:50
Наставник Эвертона назвал приблизительные сроки возвращения Миколенко
Віталій Миколенко
Getty images

Главный тренер Эвертона Шон Дайч рассказал, что украинский защитник Виталий Миколенко

Его слова передает LiverpoolWorld.

"В конце недели нам пришлось адаптироваться к потере Джаррада Брентвейта и Виталия Миколенко. Хорошо, что мы отыграли на ноль, и наше ментальное состояние снова в норме. Мы надеемся, что они вернутся к следующему поединку, нам остается только ждать и наблюдать", – сказал Дайч.

Следует отметить, что следующий матч "ириски" проведут после международного перерыва на поединки сборных. Он состоится 19 октября против Ипсвича.

Напомним, из-за травмы Виталий Миколенко не поможет сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций. Вместо него наставник "сине-желтых" Сергей Ребров вызвал защитника американского Остина Александра Сватка.

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