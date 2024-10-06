Наставник Эвертона назвал приблизительные сроки возвращения Миколенко

Главный тренер Эвертона Шон Дайч рассказал, что украинский защитник Виталий Миколенко

Его слова передает LiverpoolWorld.

"В конце недели нам пришлось адаптироваться к потере Джаррада Брентвейта и Виталия Миколенко. Хорошо, что мы отыграли на ноль, и наше ментальное состояние снова в норме. Мы надеемся, что они вернутся к следующему поединку, нам остается только ждать и наблюдать", – сказал Дайч.

Следует отметить, что следующий матч "ириски" проведут после международного перерыва на поединки сборных. Он состоится 19 октября против Ипсвича.

Напомним, из-за травмы Виталий Миколенко не поможет сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций. Вместо него наставник "сине-желтых" Сергей Ребров вызвал защитника американского Остина Александра Сватка.