Динамо благодаря голам Рубчинского и Буяльского минимально одолело Кривбасс в 9 туре УПЛ

Киевское Динамо в 9 туре Украинской Премьер-лиги дома смогло одолеть криворожский Кривбасс.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "бело-синих".

Столичный клуб открыл счет уже на 5-й минуте встречи. Тимчик сделал навес, после которого Рубчинский сумел со второй попытки пробить Клищука.

Через 15 минут коллектив Шовковского мог удваивать преимущество – Герреро отважился на дальний удар, но вратарь гостей сумел перевести мяч на угловой.

Благодаря этому стандарту "Динамо" получило право на пенальти. Пробивать решил ветеран Буяльский. Клищук был близок, чтобы спасти команду, но немного не хватило.

На 45+2 минуте Кривбасс заработал штрафной удар. После подачи Задераки Михавко случайно срезал мяч в свои ворота.

Во втором тайме моменты имели оба клуба, но счет до финального свистка не изменился.

Чемпионат Украины – УПЛ-2024/25

9 тур, 6 октября

Динамо – Кривбасс 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Рубчинский (5), 2:0 – Буяльский (25, пен), 2:1 – Михавко (45+2)

Динамо: Бущан – Тимчик, Михавко, Попов, Овчаренко – Михайленко, Рубчинский (Андриевский, 79) – Ярмоленко (Кабаев, 62), Буяльский (Шапаренко, 62), Брагару (Волошин, 79) – Герреро

Кривбасс : Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык – Вакулко, Бизимана (Илич, 68) – Задерака, Лунев (Аморозо, 31), Микитишин (По, 46, Каменский, 78)) – Соса

Предупреждения : Ярмоленко (53), Андриевский (85) – По (47), Бизимана (63)

Киевляне благодаря триумфу вышли в единоличные лидеры УПЛ. Теперь у них 22 очка за 8 матчей. Полесье благодаря победе над Ворсклой вышло на второе место. Житомирский клуб и Александрия имеют по 20 очков, но у "волков" лучшая разница мячей.

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Главный соперник "бело-синих" донецкий Шахтер в 9 туре "поиздевался" над ЛНЗ, но пока идет только четвертым, имея в активе 16 баллов.