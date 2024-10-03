Динамо проиграло Хоффенхайму и опустилось на последнее место в ЛЕ
В Зингсхайме на стадионе "Вирсол Райн-Некар-Арена" состоялся матч второго тура основного этапа Лиги Европы, в котором киевскому Динамо противостоял немецкий Хоффенхайм. Поединок завершился поражением вице-чемпиона Украины со счетом 0:2.
Первый тайм прошел при игровом преимуществе Динамо. Киевляне больше контролировали мяч, но редко угрожали воротам соперников. Хоффенгайм же выжал максимум из своих моментов.
На 22-й минуте хозяева воспользовались ошибками защитников Динамо и открыли счет в матче. Чешский форвард Хоффенхайма Адам Гложек получил мяч в штрафной и ювелирным ударом отправил мяч под правую стойку.
В середине второго тайма тот же Гложек вторично наказал динамовцев. Нападающий оформил дубль чудесным ударом, пробив вплотную к стойке – Бущан не смог спасти киевлян. "Бело-синие" же не сумели ответить даже голом престижа.
Динамо потерпело второе поражение подряд в Лиге Европы и занимает последнее место в турнирной таблице. Команда Александра Шовковского, которая в стартовом туре разгромно проиграла итальянскому Лацио (0:3) пропустила суммарно 5 голов, не забив за два тура ни одного.