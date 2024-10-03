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Динамо проиграло Хоффенхайму и опустилось на последнее место в ЛЕ

Денис Шаховець — 3 октября, 21:35
Динамо проиграло Хоффенхайму и опустилось на последнее место в ЛЕ
Getty Images

В Зингсхайме на стадионе "Вирсол Райн-Некар-Арена" состоялся матч второго тура основного этапа Лиги Европы, в котором киевскому Динамо противостоял немецкий Хоффенхайм. Поединок завершился поражением вице-чемпиона Украины со счетом 0:2.

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Первый тайм прошел при игровом преимуществе Динамо. Киевляне больше контролировали мяч, но редко угрожали воротам соперников. Хоффенгайм же выжал максимум из своих моментов.

На 22-й минуте хозяева воспользовались ошибками защитников Динамо и открыли счет в матче. Чешский форвард Хоффенхайма Адам Гложек получил мяч в штрафной и ювелирным ударом отправил мяч под правую стойку.

В середине второго тайма тот же Гложек вторично наказал динамовцев. Нападающий оформил дубль чудесным ударом, пробив вплотную к стойке – Бущан не смог спасти киевлян. "Бело-синие" же не сумели ответить даже голом престижа.

Динамо потерпело второе поражение подряд в Лиге Европы и занимает последнее место в турнирной таблице. Команда Александра Шовковского, которая в стартовом туре разгромно проиграла итальянскому Лацио (0:3) пропустила суммарно 5 голов, не забив за два тура ни одного.

Лига Европы УЕФА 2024/2025
2 тур, 3 октября
Хоффенхайм – Динамо 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 22 Гложек, 2:0 – 60 Гложек
Гоффенгайм: Бауманн – Нсоки, Штах, Аклогума (Дракслер, 74), Прасс, Гриллич (Тохумджу, 56), Бишоф, Жандре (Кадержабек, 56), Гложек, Мерштедт (Брюн-Ларсен, 87), Крамарич (Борман 74)
Динамо: Бущан – Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев, Шапаренко, Бражко (Андриевский, 83), Михайленко (Пихаленок, 70), Волошин, Ванат (Герреро, 70), Кабаев (Рубчинский, 83)
Следующий матч в Лиге Европы Динамо проведет 24 октября против итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик. Гоффенгайм в тот же день сыграет на выезде из португальского Порта.
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