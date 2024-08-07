Своевременный холодный душ? 4 вывода из матча Динамо — Рейнджерс

Киевское Динамо не смогло удержать преимущество над шотландским Рейнджерс в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В контексте двухматчевого противостояния домашняя ничья 1:1 выгодным результатом не может быть априори.

Впрочем, для того чтобы идти вперед, нужно извлечь правильные уроки из того, что уже произошло. Чемпион расставляет главные акценты после произошедшего на "Арене Люблин".

Победа в дуэли с Партизаном сыграла злую шутку: расплата за невозможность добить соперника не заставила себя ждать

В предыдущем раунде "бело-синие" прошлись по сербскому Партизану асфальтоукладчиком. Громкая победа придала киевлянам уверенности в своих силах. Однако в матче с Рейнджерс сложилось совсем другое впечатление. Динамо пострадало от двух, на первый взгляд, взаимоисключающих факторов. Речь о слишком уважительном отношении к сопернику на фоне ощутимого преимущества.

Фото: ФК Динамо Київ

Ответ прост — второе было реальностью лишь в первой половине игры, тогда как после перерыва столичный украинский клуб почему-то задался целью ограничить давление на владение оппонента по максимуму. Так, словно перед киевлянами была не команда, которая только набирает форму и восстанавливает игровые связи в официальных матчах, а клуб, превосходящий Динамо по кондициям, и вот-вот загонит "бело-синих" за горизонт непрерывными набегами на ворота Шовковского. Итог неутешительный: вместо сюжетной линии с 2:0 и комфортным преимуществом с хорошим настроением при выходе на поле стадиона в Глазго Динамо получило сценарий с чувственным ударом под дых на последних секундах поединка как расплату за отказ от смелости, 1:1, а главное — туманные перспективы победы в дуэли.

Не сыгравшие замены: Динамо пострадало от желания предоставить опыт молодежи

Перед последней атакой в игре на поле в составе команды Шовковского защищались 6 футболистов, не старше 22 лет. Излишне говорить, что и еврокубковый опыт Владимира Бражко, Назара Волошина, Максима Брагару, Константина Овчаренко, а особенно — Тараса Михавко, не впечатляет. Не очень впереди партнеров Владислав Ванат. Следует ли удивляться, что именно из зоны ответственности двух молодых беков и пришел гол в момент, когда более закаленные футболисты концентрируют максимум усилий, зная, что непоправимое ближе, чем когда-либо?

Фото: ФК Динамо Київ

Можно хоть 100 раз талдычить себе вопрос "почему Шовковский выпустил с первых минут не 23-летнего Себальйоса, а 19-летнего Михавко, а Вивчаренко во втором тайме не заменил Дубинчак?", но правда в том, что и сам наставник в нынешнем ремесле необходимые навыки и умения только приобретают так же, как и немалое количество его подопечных. Достаточно вопросов и по другим заменам, пусть и не по именам, а скорее по своевременности решений. И как раз ценой таких болезненных "мастер-классов" от соперников приобретаются бесценные знания.

Соперник использовал немного преимущества в силовой компоненте, и у Глазго сделает ударение на этом преимуществе

Перед игрой о тяжелой битве и необходимости выдержать навязанную соперником борьбу не говорил только ленивый. Но шотландский волк, а точнее — медведь, оказался совсем не таким страшным, как рисовали. Впрочем, только потому, что не проявил себя в этом аспекте игры должным образом сам. Рейнджерс играл в силу своих скромных возможностей, а с большими усилиями включался только тогда, когда нащупывал очевидные недостатки в построениях оппонента.

Фото: ФК Динамо Київ

Динамо проиграло немало единоборств, а особенно чувствительными были попытки Джерс в штрафной площадке киевлян. Показательны цифры проведенных командами ударов (9 против 12, 5 против 7 — в створ), а особенно — угловых (4 против 5). Во всех случаях – в пользу Джерс. Учитывая "заточенность" клуба из Глазго на лонгболлы, навесы, прострелы, а иногда и продавливание защитников соперника, дома шотландцы точно выполнят гораздо больше подач с корнеров, а давление на владения Динамо вырастет в разы.

Рейнджерс не удивил, но через неделю соперник наберет обороты.

По ходу событий на поле, которое произошло вечером накануне, мировая даже может показаться приемлемым результатом для украинского клуба. Но это тот случай, когда на вес золота каждый день, а ты уже не на том этапе, чтобы за 7 дней добавить так же существенно, как оппонент.

Фото: ФК Динамо Київ

Следует понимать: Динамо не обыграло соперника на "своем" поле перед выездом к команде, которая находилась чуть ли не в самой низкой точке готовности к сезону. Перед выездом к максимально "домашнему" визави, который на своем поле предстает совсем другим коллективом. И это — нешуточная проблема.