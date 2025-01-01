Кто из украинских клубов играл в еврокубках в январе: пощечина в Глазго, ворованные шубы и политический скандал

Уже в январе Шахтер и Динамо будут доигрывать матчи групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы. Впервые в своей истории? Нет, был один прецедент, о котором сейчас мало кто вспомнит. Причем первую игру на выезде украинский клуб провел... 12 января.

Ровно 58 лет назад Динамо дважды сыграло в январе с шотландским Селтиком в рамках 1/4 финала Кубка обладателей Кубков. 12 января (!) в Глазго и 26 января в Тбилиси (!). Эти поединки сопровождались сразу несколькими скандалами. Политическим, из-за которого пришлось переносить ответный матч на неделю. И бытовым – после авиаперелета у игроков Динамо украли личные вещи. А еще это было дебютное выступление команды из СССР в розыгрыше еврокубков.

Лояльность УЕФА

В первых розыгрышах еврокубков клубы из СССР не участвовали. Впервые советская команда была заявлена на 6-й розыгрыш Кубка обладателей кубков УЕФА, проходившего в сезоне 1965/66. Советская федерация приняла решение, что первой командой из СССР, которая примет участие в клубном европейском турнире, будет киевское Динамо, которое в 1964 году стало победителем Кубка СССР.

В первом раунде или 1/16 финала Динамо встретилось с Колрейном, представлявшим Северную Ирландию. Это был полупрофессиональный клуб. Достаточно сказать, что 36-летний защитник Колрейна Берти Пикок являлся главным играющим тренером команды, а также наставником сборной Северной Ирландии. Согласно жребию первый матч Динамо должно было проводить дома, но президент Колрейна Джек Доэрти предложил перенести его в Северную Ирландию. С интересной мотивацией. Мол, продажа билетов на первый матч в Колрейне позволит заработать команде на поездку в столицу Украины.

"Да, мы слышали об этом, – подтверждает эту версию один из лидеров тогдашнего Динамо Андрей Биба. – Руководство Колрейна утверждало, что таким образом они смогут собрать большую кассу по продаже билетов на матч".

Предложение Джека Доэрти было принято. Скорее всего, реально учитывая уровень мастерства команд. Президент Колрейна опасался, что его команда уступит в Киеве с разгромным счетом и на ответный матч придет гораздо меньше фанов, чем можно было ожидать. И Джек Доэрти был прав.

2 сентября 1965 года Динамо на стадионе "Шоуграундс" обыграло хозяев 6:1, у киевлян дублем отличились Биба и Серебряников, по голу забили Базилевич и Хмельницкий. Через шесть дней, 8 сентября, в Киеве Динамо победило Колрейн 4:0, голы на счету Бибы и Хмельницкого, еще дважды отличился Базилевич. Отметим и лояльность УЕФА, которая предоставляла сроки проведения матчей, но команды имели возможность менять место проведения и корректировать даты.

Во втором раунде или 1/8 финала соперником украинцев стал Русенборг. Клуб из Тронхейма только начинал свое восхождение в лидеры местного футбола. Русенборг в то время провел только два сезона в элитном дивизионе Норвегии, вылетел из него и выиграл Кубок страны, как в свое время львовские Карпаты в чемпионате СССР – играя во втором дивизионе. В первом раунде Кубка Кубков Русенборг дважды с одинаковым счетом 3:1 обыграл исландский Рейкьявик.

Достойной конкуренции Динамо норвежцы не составили. 24 октября в Тронхейме хозяева уступили украинцам 1:4 (голы в составе киевлян забили Биба, Хмельницкий и дважды Пузач), а через 4 дня (!), 28 октября в Киеве команда Виктора Маслова отпраздновала победу 2:0 (голы на счету Хмельницкого и Базилевича).

Январский Селтик

Жеребьевка 1/4 финала Кубка состоялась 16 декабря 1965 года в Цюрихе. Динамо выпал шотландский Селтик. Первый матч украинцы должны были провести в Глазго. А дальше было самое интересное. Каким-то образом Селтик договорился с Динамо, а, вернее, с федерацией футбола СССР, которая тогда принимала решения за советские клубы, провести матчи 12 (!) и 19 января (!). Почему советская федерация согласилась на эти сроки, понять трудно. Они были удобны для Селтика, потому что чемпионат Шотландии продолжался в январе, но точно не для Динамо, которое последний матч провело 20 ноября 1965 года.

Участники противостояния с Селтиком в составе Динамо Андрей Биба и Йожеф Сабо, которым мы позвонили по телефону, не могут объяснить эти даты проведения матчей. Утверждают, что все решалось наверху. Но ни один из других участников четвертьфиналов турнира не проводил матчи в январе. Атлетико Мадрид встречался с Боруссией Дортмунд 16 февраля и 2 марта. Ливерпуль с венгерским Гонведом – 1-го и 8-го марта. Вест Хэм с Магдебургом – 2-го и 16-го марта. Скорее всего, советской федерации не хватило опыта в ведении переговоров с Селтиком, потому что, напомню, УЕФА разрешал клубам договариваться за даты проведения матчей между собой.

"Нас поставили перед фактом, – играем с Селтиком 12 января, – продолжает вспоминать события 58-летней давности Андрей Биба. – До этого мы только в середине января выходили из отпуска. А здесь уже 12-го игра. 20 ноября сыграли в последнем матче чемпионата СССР против СКА Одесса, завоевали серебряные медали первенства. Отдохнули несколько дней и начали готовиться к противостоянию с шотландцами.

Уехали в Болгарию, сыграли там с чемпионом страны Левски. Но в Софии выпал снег, погода испортилась, и это не способствовало дальнейшей подготовке. В Киеве тренировались в зале, после нового года уехали в Тбилиси. Там и должны были провести ответный матч 19 января. В Киеве в эту дату играть было нереально, учитывая климатические условия".

В преддверии поединка в Глазго у Динамо были кадровые проблемы. Йожеф Сабо проходил реабилитацию после травмы колена. Хоть он и улетел с командой в Шотландию, играть не мог. Селтик же очень уверенно смотрелся в чемпионате Шотландии, где выигрывал матч за матчем.

В начале игры у украинцев были шансы получить благоприятный для себя результат. Пузач и Базилевич должны были забивать, но помешали друг другу. А после штрафного в исполнении Серебрянникова ворота Селтика спасла штанга. Затем хозяева усилили давление и забили гол в первом тайме и еще два во втором. 3:0 и у Динамо почти призрачные шансы в ответном матче.

"До игры в Глазго Селтик для нас был темной лошадкой – вспоминает Андрей Биба. – Это сейчас интернет и за несколько часов можно найти любую информацию. 58 лет назад все было по-другому. Счет на табло соответствовал содержанию игры. Помню рыжего парня Джонстона, который хорошо повозил нас по краю. После Колрейна и Русенборга Селтик оказался командой совсем другого класса. Не зря шотландцы победили уже в следующем розыгрыше Кубка чемпионов".

Кража вещей и политический подтекст

Из Глазго Динамо прилетело в Тбилиси, где проводило подготовку к ответному матчу. И уже там выяснилось, что в сумках некоторых игроков пропали вещи.

"К тому времени заграничные поездки были исключением из правил, и мы старались покупать подарки родным, – объясняет Андрей Биба. – Например, шубы женам. Когда мы уже на автобусе ехали из аэропорта Тбилиси, ребята начали проверять собственные сумки и увидели, что в вещах кто-то порылся. Сверху все оставили, а снизу забрали самое интересное. Вряд ли это был ктото из шотландского аэропорта. Этим обычно грешили советские работники аэропортов, а в Тбилиси мы летели через Москву".

Матч должен был состояться 19 января, но был перенесен на неделю из-за отказа СССР дать разрешение на чартерный рейс Ирландской авиакомпании. Дело в том, что Советский Союз в то время не имел дипломатических отношений с Ирландией и возражал против решения клуба летать с Aer Lingus (чартер Ирландской авиакомпании). УЕФА вынужден был вмешаться. В итоге Селтик летел в Тбилиси не прямым рейсом, а через Москву, что повлекло за собой увеличение дальности полета в обоих направлениях. Причем прилетели на... самолете ирландской авиакомпании.

Уже на 20-й минуте восстановившийся после травмы Сабо сделал счет 1:0. Но через 11 минут защитник Джеммелл его сравнял (он же забил и первый гол в Глазго). Кто-то на трибуне в это время назвал это "мячом безнадежности". Забить 4 гола Селтику было уже нереальной задачей. После этого Динамо стремилось одержать хотя бы минимальную победу, а шотландцы – закончить игру вничью. Лучше с задачей справился Селтик.

"Поединок в Тбилиси продемонстрировал, что на поле встретились более-менее равные по классу команды, – утверждает автор гола в этой игре Йожеф Сабо. – Противостояние с Селтиком пригодилось нам осенью следующего года, когда шотландцы уже в ранге действующего обладателя Кубка чемпионов встречались с нами в самом престижном клубном европейском турнире. Осенью 1967 года мы выиграли у Селтика 2:1 в Глазго, в Киеве сыграли вничью 1:1 и прошли в следующий раунд соревнований. Потому что уже знали, как играть против шотландцев".

Добавим, что несмотря на такое начало сезона, 1966 год оказался удивительно удачным для киевлян. Динамо сделало золотой дубль – выиграло чемпионат и Кубок СССР, а Андрей Биба был признан футболистом года в стране. А в следующих двух сезонах Динамо еще дважды выиграет чемпионат СССР, сделав таким образом золотой хет-трик, трижды подряд побеждая в союзном первенстве. Но это уже другая история.

Статистика выступлений Динамо в дебютном евросезоне

Кубок обладателей Кубка 1965/66

1/16 финала (2 и 8 сентября 1965 года)

Колрейн (Северная Ирландия) – Динамо – 1:6 (Карли – Биба-2, Базилевич, Хмельницкий, Серебряников-2).

Динамо – Колрейн – 4:0 (Биба, Базилевич-2, Хмельницкий).

1/8 финала (24 и 28 октября 1965 года)

Русенборг (Тронхейм, Норвегия) – Динамо – 1:4 (Хансен – Биба, Хмельницкий, Пузач-2).

Динамо – Русенборг – 2:0 (Хмельницкий, Базилевич).

1/4 финала (12 и 26 января 1966 года)

Селтик (Глазго, Шотландия) – Динамо – 3:0 (Джеммелл, Мердок-2).

Динамо – Селтик – 1:1 (Сабо – Джеммелл).

Итого: 6 матчей (4 победы, 1 ничья, 1 поражение. Мячи – 17:6).

Вратарь: Виктор Банников (6 матчей).

Защитники: Вадим Соснихин (6), Владимир Щегольков (6), Леонид Островский (5), Владимир Левченко (1), Сергей Круликовский (1).

Полузащитники: Виктор Серебряников (6 матчей/2 гола), Василий Турянчик (6), Йожеф Сабо (5/1), Федор Медвидь (4), Валентин Левченко (1).

Нападающие: Виталий Хмельницкий (6/4), Андрей Биба (5/4), Олег Базилевич (5/4), Анатолий Пузач (3/2).

Тренер – Виктор Маслов.

Максим Розенко, Чемпион

Ответственный редактор – Николай Дендак