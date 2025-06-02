Определились главные претенденты на Золотой мяч-2025 после финала Лиги чемпионов

Авторитетный портал Goal.com обновил рейтинг претендентов на завоевание Золотого мяча по итогам сезона-2024/25.

Первое место в списке сохранил вингер ПСЖ Усман Дембеле. Далее за ним следует 17-летний вингер Барселоны Ламин Ямаль и его одноклубник бразилец Рафинья.

После финала Лиги чемпионов в топ-6 поднялся юный талант ПСЖ Дезире Дуэ, который до этого замыкал топ-20 претендентов. В целом главная пятерка фаворитов не претерпела никаких изменений.

20 главных претендентов на Золотой мяч 2025 года

Усман Дембеле (ПСЖ) Ламин Ямаль (Барселона) Рафинья Диас (Барселона) Мохамед Салах (Ливерпуль) Килиан Мбаппе (Реал) Дезире Дуэ (ПСЖ) Хвича Кварацхелия (ПСЖ) Ашраф Хакими (ПСЖ) Педри (Барселона) Гарри Кейн (Бавария) Роберт Левандовски (Барселона) Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) Витинья (ПСЖ) Жоау Невеш (ПСЖ) Виктор Дьокереш (Спортинг) Нуну Мендеш (ПСЖ) Винисиус Жуниор (Реал) Джуд Беллингем (Реал) Брэдли Барколя (ПСЖ) Деклан Райс (Арсенал)

Напомним, финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Интером завершился убедительной победой парижан со счетом 5:0.

Отметим, что до этого самое крупное поражение в финале Лиги чемпионов состоялось в 1994 году, когда Милан обыграл Барселону со счетом 4:0.

Для ПСЖ – это первый в истории титул чемпиона ЛЧ. До этого парижане играли в финале лишь раз – в 2020 году (поражение от Баварии 0:1).