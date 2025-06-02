Определились главные претенденты на Золотой мяч-2025 после финала Лиги чемпионов
Авторитетный портал Goal.com обновил рейтинг претендентов на завоевание Золотого мяча по итогам сезона-2024/25.
Первое место в списке сохранил вингер ПСЖ Усман Дембеле. Далее за ним следует 17-летний вингер Барселоны Ламин Ямаль и его одноклубник бразилец Рафинья.
После финала Лиги чемпионов в топ-6 поднялся юный талант ПСЖ Дезире Дуэ, который до этого замыкал топ-20 претендентов. В целом главная пятерка фаворитов не претерпела никаких изменений.
20 главных претендентов на Золотой мяч 2025 года
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Рафинья Диас (Барселона)
- Мохамед Салах (Ливерпуль)
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Дезире Дуэ (ПСЖ)
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
- Ашраф Хакими (ПСЖ)
- Педри (Барселона)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Роберт Левандовски (Барселона)
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
- Витинья (ПСЖ)
- Жоау Невеш (ПСЖ)
- Виктор Дьокереш (Спортинг)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Джуд Беллингем (Реал)
- Брэдли Барколя (ПСЖ)
- Деклан Райс (Арсенал)
Напомним, финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Интером завершился убедительной победой парижан со счетом 5:0.
Отметим, что до этого самое крупное поражение в финале Лиги чемпионов состоялось в 1994 году, когда Милан обыграл Барселону со счетом 4:0.
Для ПСЖ – это первый в истории титул чемпиона ЛЧ. До этого парижане играли в финале лишь раз – в 2020 году (поражение от Баварии 0:1).