Де Брейне стал лучшим игроком матча Украина —Бельгия по версии УЕФА

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин де Брейне стал лучшим игроком матча против Украины (0:0) в третьем туре группового этапа Евро-2024 по футболу.

Об этом сообщает УЕФА.

Бельгиец отдал 46 точных передач из 64 (74%), в том числе 4 ключевых, а также совершил 4 попытки дриблинга (1 удачная). Он также получил самую высокую оценку от SofaScore за этот поединок.

Напомним, в параллельном матче между Румынией и Словакией также была зафиксирована ничья. В конце концов, последнее место в группе E заняла именно сборная Украины. Группу выиграли румыны, вторыми идут бельгийцы, а словаки заняли 3 место.