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Грузия сыграет с Испанией, Англия встретится со Словакией: расписание матчей плейоф Евро-2024

Олександр Булава — 30 июня, 07:31
Грузия сыграет с Испанией, Англия встретится со Словакией: расписание матчей плейоф Евро-2024

В воскресенье, 30 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны матчи стадии плейофа турнира.

В 1/8 финала сборная Грузии встретится с Испанией, а Словакия померяется силами с Англией.

Евро-2024, Германия
1/8 финала, 30 июня

19:00 Англия - Словакия

22:00 Испания - Грузия

Прямые трансляции поединков будут доступны на медиаплатформе MEGOGO.

Напомним, что Испания стала единственной командой на Евро-2024, набравшей 9 очков на групповом этапе. Грузины являются дебютантами турнира. Подопечные Вилли Саньоля одержали сенсационную победу над Португалией, что позволило им выйти в плейоф континентального первенства.

Англия одержала победу над Сербией и сыграла вничью с Данией и Словенией, что позволило "трем львам" выиграть группу C. В то же время Словакия вышла из группы E, заработав одинаковое количество очков с Румынией, Бельгией и Украиной. Отметим, что украинцы из-за худшей разницы мячей покинули турнир.

Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект определил фаворитов всех пар 1/8 финала Евро-2024.

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