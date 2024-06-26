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Украина сыграет с Бельгией, Словакия — с Румынией в 3 туре Евро-2024

Станіслав Лисак — 26 июня, 07:36
Украина сыграет с Бельгией, Словакия — с Румынией в 3 туре Евро-2024

В среду, 26 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны четыре матча третьего тура группового этапа.

В группе E сборная Украины встретится с Бельгией, Словакия — с Румынией. В случае победы команда Реброва гарантирует себе выход в плей-офф как минимум со второго места. В случае ничьей или поражения все будет зависеть от результата параллельного матча. Если Словакия и Румыния распишут мировую, то гарантируют выход в 1/8 финала.

Также в группе F дебютант ЧЕ Грузия встретится с Португалией, которая досрочно выиграла группу. В параллельной игре Чехия сыграет с Турцией. Чехам необходима победа для выхода в следующий этап соревнований.

Евро-2024, Германия
 3 тур, 26 июня
 Группа E

  • 19:00 Словакия — Румыния
  • 19:00 Украина — Бельгия

Группа F

  • 22:00 Грузия — Португалия
  • 22:00 Чехия — Турция

Прямые трансляции поединков будут доступны на медиаплатформе MEGOGO.

Ранее Словения впервые в истории вышла в плей-офф континентального первенства, а Хорватия досрочно покинула турнир.

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