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Франция сыграет с Польшей, Англия — со Словенией: расписание матчей 3 тура Евро-2024

Микола Дендак — 25 июня, 07:30
Франция сыграет с Польшей, Англия — со Словенией: расписание матчей 3 тура Евро-2024

В понедельник, 24 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны четыре матча третьего тура группового этапа.

В группе С сборная Англии встретится со Словенией, а Дания померяется силами с Сербией. Лидерами квартета являются именно англичане, у них в активе 4 балла, на втором, по дополнительным показателям, датчане, третьи — словенцы (по 2 балла), последнее место занимают сербы (1).

Также в группе D состоится два матча. Сборная Франции сыграет с Польшей, потерявшей шансы на выход в плей-офф, а Нидерланды встретятся с Австрией. Именно нидерландцы лидеры квартета, однако у французов столько же баллов (по 4), третьими идут австрийцы (3), на последнем месте поляки (0).

Евро-2024, Германия
 3 тур, 24 июня
 Группа D

  • 19:00 Нидерланды — Австрия
  • 19:00 Франция — Польша

Группа С

  • 22:00 Англия — Словения
  • 22:00 Дания — Сербия

Прямые трансляции поединков будут доступны на медиаплатформе MEGOGO.

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