Франция сыграет с Польшей, Англия — со Словенией: расписание матчей 3 тура Евро-2024
В понедельник, 24 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны четыре матча третьего тура группового этапа.
В группе С сборная Англии встретится со Словенией, а Дания померяется силами с Сербией. Лидерами квартета являются именно англичане, у них в активе 4 балла, на втором, по дополнительным показателям, датчане, третьи — словенцы (по 2 балла), последнее место занимают сербы (1).
Также в группе D состоится два матча. Сборная Франции сыграет с Польшей, потерявшей шансы на выход в плей-офф, а Нидерланды встретятся с Австрией. Именно нидерландцы лидеры квартета, однако у французов столько же баллов (по 4), третьими идут австрийцы (3), на последнем месте поляки (0).
Евро-2024, Германия
3 тур, 24 июня
Группа D
- 19:00 Нидерланды — Австрия
- 19:00 Франция — Польша
Группа С
- 22:00 Англия — Словения
- 22:00 Дания — Сербия
Прямые трансляции поединков будут доступны на медиаплатформе MEGOGO.
Ранее Чемпион определил 5 лучших голов второго тура Евро-2024 - среди них и два взятия ворот от сборной Украины.