Король – голый. Что происходит с Мбаппе?

На чемпионате Европы по футболу-2024 форвард сборной Франции Килиан Мбаппе откровенно разочаровывает. Игрок демонстрирует совсем не тот уровень, который позволяет отнести его к звездам первой величины — статусу, в котором нападающий прибыл на турнир.

Перед матчем с командой Испании Килиан остается одной из ключевых фигур в составе обоих коллективов. Что же у Мбаппе пошло не так, и почему от его игры напрямую страдает и зависит вся сборная Франции, разбираемся прямо сейчас.

Килиан испытывал трудности еще до начала Евро

В наше скоротечное время не все помнят о том бэкграунде, с которым экс-футболист ПСЖ начинал подготовку к первенству континента. Еще тогда Мбаппе чувствовал дискомфорт в спине и колене, имел вирусную болезнь.

Очевидно, такое положение дел футболиста следует связывать с огромной нагрузкой, выпавшей на Килиана в баталиях на клубном уровне. В течение розыгрыша-2023/24 Мбаппе провел за парижан 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и в очередной раз был лучшим среди тех, кто никак не может доказать свою "премиальность" в компании европейских топов. Но очень похоже, что на ЧЕ "Черепашки" просто… не хватило.

Травма лишь усугубила неудовлетворительное состояние по окончании клубного сезона

Речь не только о физических кондициях, но и об огромном психологическом давлении, связанном с мыльной оперой по переезду в Мадрид. Не стоит забывать, что вопрос трансфера в лагерь "галактикос" стал ежедневной ношей Мбаппе, начиная с периода практически за полгода до окончания сезона. И ее футболист, похоже, не выдержал.

Повреждение носа, полученное в матче еще первого тура группового этапа с Австрией, среди прочего, стало и следствием отсутствия адекватного отдыха после грызни с парижскими боссами. Мбаппе не хватало лёгкости и свежести еще в последних играх за ПСЖ. На ЧЕ проблема, естественно, только усугубилась.

Состояние Мбаппе как показатель потенциала Франции на турнире

Мяч в ворота сборной Польши в третьем туре соревнования остается единственным взятием ворот в исполнении футболистов Франции, забитым собственноножно. Тот, гол в исполнении как раз Мбаппе с пенальти, лучше всего свидетельствует о слабости командной игры "трехцветных", которые не похожи на себя с первого матча на Евро.

Впрочем, проблемы Франции состоят именно в коллективном измерении — откровенно плохо действует вся группа атаки, а не только ее лидер. Хаотичность Антуана Гризманна, неэффективность Рандаля Коло Муани, статичность Усмана Дембеле, неверие, а то и конфликт тренера — в и с Оливье Жиру. Все это стало неутешительными реалиями для команды, которая по подбору исполнителей является едва ли не самой сильной на турнире.

Нападающий Реала как символ одной из основных тенденций соревнования

Криштиану Роналду, Фил Фоден, Рафаэль Леау, Николо Барелла, Лерой Сане, Ромелу Лукаку и другие, несколько в меньшей степени — Джуд Беллингем и Гарри Кейн. Мбаппе оказался именно в такой, чрезвычайно звездной, и в то же время чрезвычайно беспомощной компании главных селебритис и надежд болельщиков сборных своих стран, откровенно проваливших или проваливающих Евро-2024.

Неутешительный тренд для привыкших к первенству во всем, что связано с футболом — приговор нынешней системе построения соревнований. И пока УЕФА и ФИФА продолжат определять погоню за наживой как главную цель своей деятельности, таких турниров для сборных будет все больше.

На зависть Мудрику: единственный показатель, по которому Мбаппе лидирует на ЧЕ, может стать ключевым в игре с Испанией

Впрочем, и такой, Мбаппе, которому явно нужна "перезагрузка", угрожать воротам Симона и компании в состоянии. На помощь Килиану приходят сами обстоятельства. Речь о кадровом потенциале соперника.

Игру с "ле бльо" пропустят Даниэль Карвахаль и Робин Ле Норман. Первый — опытный, ловкий и все еще быстрый правый бек "фурии", на фланг которого Мбаппе обязательно будет смещаться в поисках дополнительных угроз для визави. И теперь Луис де ла Фуэнте перед непростым выбором, кем закрывать важную позицию. Первый претендент — мягко говоря, не молодой, 38-летний Хесус Навас.

Ле Норман — одна из двух составных частей и без того небыстрого и неповоротливого центра защиты Испании. Вероятное использование еще одного ветерана — 34-летнего Начо, который, как ожидается, выйдет в паре с Эмериком Ляпортом, еще больше усложняет положение испанцев.

Здесь самое время вспомнить, что накануне Килиан получил мелкое, но все же признание, возглавив импровизированный "хит-парад" самых быстрых футболистов турнира. И если верить Дешаму, подчеркивающему, что нос беспокоит Мбаппе все меньше, испанская защита всю прыть ног Килиана таки почувствует, а у инертной, пассивной и нередко — безыдейной Франции, реальные шансы одержать верх над соперником все же появиться могут.