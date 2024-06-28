Искусственный интеллект определился с фаворитами пар 1/8 финала Евро-2024

Уже в скором времени начнется решающая стадия Евро-2024, которая проходит в Германии. 16 лучших команд Европы проведут поединки и определят, кто достоин сразиться за главный трофей континентального первенства.

Суперкомпьютер Opta Analyst сделал прогноз на шансы команд пройти четвертьфинал турнира. По мнению искусственного интеллекта, в противостоянии Испания — Грузия нет другого сценария, как победа "Фурии Рохи". Испанцы имеют 82% шанса на успех — это самый большой шанс на этой стадии вместе с Англией, которая встретится со Словакией. Англичане, несмотря на не очень уверенное выступление на групповом этапе, все еще остаются явным фаворитом игры.

Также в четырех парах ИИ отдает явное предпочтение одной из команд. Так в матчах Франция — Бельгия, Румыния — Нидерланды вероятность прохода "петухов" и "оранжевых" дальше составляет 68%, а у их соперников всего 32%.

Хозяин турнира Германии должен с 70% шансом проходить дальше в паре с Данией, имеющей 30%, а также Португалия с Криштиану Роналду является явным фаворитом противостояния со Словенией (76% против 24%).

Больше интриги, по мнению суперкомпьютера, нас ожидает в игре Австрия — Турция, где искусственный интеллект отдал предпочтение австрийцам всего в 60% на проход дальше, турки могут выйти в четвертьфинал с вероятностью 40%.

Однако только в одном случае шанс на выход обеих команд составляет около 50%. Речь идет о противостоянии действующего чемпиоа Европы Италии со Швейцарией. У "сквадра адзурры" есть всего 53% от Opta на выход в дальше, победа швейцарцев оценивается в 47%.

Напомним, что благодаря удачной сетке сборная Англии считается главным претендентом на выигрыш Евро-2024, по мнению искусственного интеллекта.

Сетка плейоф Евро-2024

Бейтинговый оператор Favbet также считает, что фаворитом чемпионата Европы является сборная Англии.

Котировки Фавбет на победителя Евро-2024 после группового этапа

Англия — 4,5;

Испания — 5,5;

Германия — 6,5;

Франция — 6,6;

Португалия — 7,5;

Нидерланды — 13,0;

Италия — 17,0;

Австрия — 18:0;

Бельгия — 33,0;

Швейцария — 34,0;

Турция — 67,0;

Дания — 70,0;

Румыния — 135,0;

Словакия — 200,0;

Грузия — 225,0;

Словения — 250,0

Напомним, что сборная Украины сыграла вничью с Бельгией в последнем туре Евро-2024 и покинула турнир, имея рекордное количество очков на групповом этапе континентального первенства.