Искусственный интеллект определился с фаворитами пар 1/8 финала Евро-2024
Уже в скором времени начнется решающая стадия Евро-2024, которая проходит в Германии. 16 лучших команд Европы проведут поединки и определят, кто достоин сразиться за главный трофей континентального первенства.
Суперкомпьютер Opta Analyst сделал прогноз на шансы команд пройти четвертьфинал турнира. По мнению искусственного интеллекта, в противостоянии Испания — Грузия нет другого сценария, как победа "Фурии Рохи". Испанцы имеют 82% шанса на успех — это самый большой шанс на этой стадии вместе с Англией, которая встретится со Словакией. Англичане, несмотря на не очень уверенное выступление на групповом этапе, все еще остаются явным фаворитом игры.
Также в четырех парах ИИ отдает явное предпочтение одной из команд. Так в матчах Франция — Бельгия, Румыния — Нидерланды вероятность прохода "петухов" и "оранжевых" дальше составляет 68%, а у их соперников всего 32%.
Хозяин турнира Германии должен с 70% шансом проходить дальше в паре с Данией, имеющей 30%, а также Португалия с Криштиану Роналду является явным фаворитом противостояния со Словенией (76% против 24%).
Больше интриги, по мнению суперкомпьютера, нас ожидает в игре Австрия — Турция, где искусственный интеллект отдал предпочтение австрийцам всего в 60% на проход дальше, турки могут выйти в четвертьфинал с вероятностью 40%.
Однако только в одном случае шанс на выход обеих команд составляет около 50%. Речь идет о противостоянии действующего чемпиоа Европы Италии со Швейцарией. У "сквадра адзурры" есть всего 53% от Opta на выход в дальше, победа швейцарцев оценивается в 47%.
Напомним, что благодаря удачной сетке сборная Англии считается главным претендентом на выигрыш Евро-2024, по мнению искусственного интеллекта.
Бейтинговый оператор Favbet также считает, что фаворитом чемпионата Европы является сборная Англии.
Котировки Фавбет на победителя Евро-2024 после группового этапа
Англия — 4,5;
Испания — 5,5;
Германия — 6,5;
Франция — 6,6;
Португалия — 7,5;
Нидерланды — 13,0;
Италия — 17,0;
Австрия — 18:0;
Бельгия — 33,0;
Швейцария — 34,0;
Турция — 67,0;
Дания — 70,0;
Румыния — 135,0;
Словакия — 200,0;
Грузия — 225,0;
Словения — 250,0
Напомним, что сборная Украины сыграла вничью с Бельгией в последнем туре Евро-2024 и покинула турнир, имея рекордное количество очков на групповом этапе континентального первенства.