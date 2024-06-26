Определилась вторая пара плей-офф Евро-2024

Хозяин Евро сборная Германии встретится с Данией в 1/8 финала чемпионата Европы -2024 по футболу.

Об этом стало известно по итогам группового этапа.

Поединок между командами состоится 29 июня в 22:00 по Киеву.

Сетка плей-офф Евро-2024

Сборная Германии выиграла группу A после ничьей в последнем туре со Швейцарией (1:1). До этого подопечные Юлиана Нагельсманна одержали разгромную победу над Шотландией (5:1) и оказались сильнее Венгрии (2:0).

Дания в последнем туре группового этапа сыграла вничью с Сербией (0:0), что позволило им быть выше Словении по дополнительным показателям, а именно рейтинг квалификации от УЕФА.

Ранее определилась первая пара плей-офф, а сегодня, 26 июня, станут известны все участники 1/8 финала континентального первенства после завершения группового этапа соревнований.

За выход из группы E сразится сборная Украины, которая сыграет с Бельгией. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединок.