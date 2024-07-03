Гюллер повторил достижения Роналда и Руни

Полузащитник Реала и сборной Турции Арда Гюллер повторил достижения Уэйна Руни и Криштиану Роналду на чемпионатах Европы.

Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Турецкий хавбек стал первым юношей со времен Евро-2004, сумевший забить гол и отличиться ассистом на континентальном первенстве. Гюллер забил в игре первого тура против Грузии, вошедшего в список лучших мячей в первом круге ЧЕ.

Также Арда ассистировал Мэриху Демиралу на победный гол в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Австрии (2:1).

🪄🇹🇷 Arda Güler, third teenager to both score and assist in the same edition of Euros after Wayne Rooney and Cristiano Ronaldo at Euro 2004. pic.twitter.com/jgnQ9qWBWM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2024

Отметим, что достижение Гюллера может также повторить полузащитник сборной Испании Ламин Ямал, который уже отдавал ассист на Евро и сможет забить гол Германии в 1/4 финала континентального первенства.