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Гюллер повторил достижения Роналда и Руни

Станіслав Лисак — 3 июля, 00:39
Гюллер повторил достижения Роналда и Руни

Полузащитник Реала и сборной Турции Арда Гюллер повторил достижения Уэйна Руни и Криштиану Роналду на чемпионатах Европы.

Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Турецкий хавбек стал первым юношей со времен Евро-2004, сумевший забить гол и отличиться ассистом на континентальном первенстве. Гюллер забил в игре первого тура против Грузии, вошедшего в список лучших мячей в первом круге ЧЕ.

Также Арда ассистировал Мэриху Демиралу на победный гол в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Австрии (2:1).

Отметим, что достижение Гюллера может также повторить полузащитник сборной Испании Ламин Ямал, который уже отдавал ассист на Евро и сможет забить гол Германии в 1/4 финала континентального первенства.

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