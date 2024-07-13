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Воткинс — о финале с Испанией: Мы сможем выполнить свою работу

Станіслав Лисак — 13 июля, 00:23
Воткинс — о финале с Испанией: Мы сможем выполнить свою работу

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс надеется, что он и его партнеры по национальной команде смогут удачно сыграть в финале Евро-2024 против Испании.

Слова английского форварда передает УЕФА.

"На групповом этапе мы играли не в свой самый лучший футбол — не надо быть гением, чтобы это понять. Главное, что мы не проигрывали, а дальше улучшали свой футбол. Мы контролируем игру".
Если мы отстаем на один мяч, мы не падаем духом. Мы продемонстрировали сплоченность, что все готовы упорно работать как одна команда. Мы становимся сильнее. Надеюсь, мы сможем проделать работу", — сказал Воткинс.

Решающий матч Евро-2024 состоится 14 июля, стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO и местных телеканалах Суспільного в цифровом эфире Т2.

Напомним, в полуфинальных матчах Испания победила Францию, а Англия одолела Нидерланды.

Ранее Уоткинс признан лучшим игроком полуфинального матча чемпионата Европы-2024.

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