Миколенко тренируется индивидуально перед матчем со Словакией

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко тренируется отдельно от команды перед вторым матчем Евро-2024 по футболу против Словакии.

Об этом сообщает УАФ.

Сборная Украины провела тренировки в Вегене на следующий день после поражения от Румынии в стартовом матче Евро-2024.

Участие в открытой части для СМИ приняли все вратари и полевые игроки, не выходившие в стартовом составе против Румынии.

Виталий Миколенко продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

Напомним, защитник получил повреждение на 25-й минуте товарищеского матча против Молдовы (4:0) после подката защитника хозяев Артура Крачуна. Его заменили Зинченко. Травма защитника не имеет отношения к его предварительному повреждению, полученному в мерсисайдском дерби против Ливерпуля.

Матч против Словакии состоится уже в эту пятницу, 21 июня. Накануне словаки сенсационно одолели Бельгию .