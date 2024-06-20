Ребров: Я считаю, что в игре с Румынии не было проблемы с составом

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что в матче с Румынией (3:1) на Евро-2024 не было проблем с составом.

Слова украинского специалиста передает издание Tribuna.com.

Напомним, что во втором туре группового этапа Украина сыграет против Словакии. Поединок состоится в пятницу, 21 июня, на стадионе "Дюссельдорф Арена". Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени. Игра будет второй из трех встреч сборной Украины в групповом раунде Евро-2024. Чемпион проведет для вас текстовые онлайн игры.

В первом матче на чемпионате Европы Украина потерпела разгромное поражение от Румынии, чем существенно усложнила свое турнирное положение.