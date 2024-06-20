Ребров: Я считаю, что в игре с Румынии не было проблемы с составом
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что в матче с Румынией (3:1) на Евро-2024 не было проблем с составом.
Слова украинского специалиста передает издание Tribuna.com.
"Если вы что-то спрашиваете у команды, то это не только игроки, не только тренер, это обе стороны. Поэтому я не могу вам сейчас сказать, угадал с составом или нет. Я не на картах играю, я не угадываю с составом. Я выбираю игроков, которые больше подходят под тактику и более готовы физически и они готовы играть и таком уровне. Потому что чемпионат Европы — это очень высокий уровень.
Поэтому я не считаю, что были какие-то ошибки с составом, как вы говорите. Но я уверен, что у каждого болельщика свое видение состава, и каждый болельщик считает, что были 100 процентов каких-то проблем с составом. Но я так не считаю. Я очень благодарен игрокам, которые вышли на замену. Они очень прибавили в игре и помогли нам. Но, к сожалению, мы остались с таким же счетом", — сказал Ребров.
Напомним, что во втором туре группового этапа Украина сыграет против Словакии. Поединок состоится в пятницу, 21 июня, на стадионе "Дюссельдорф Арена". Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени. Игра будет второй из трех встреч сборной Украины в групповом раунде Евро-2024. Чемпион проведет для вас текстовые онлайн игры.
В первом матче на чемпионате Европы Украина потерпела разгромное поражение от Румынии, чем существенно усложнила свое турнирное положение.