Сборная Украины определилась с комплектом формы на матч против Словакии

Сборная Украины сыграет в желтом комплекте в поединке второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Поединок Словакия - Украина состоится в пятницу, 21 июня, на стадионе "Дюссельдорф Арена". Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовые онлайн игры.

В первом матче на чемпионате Европы Украина потерпела разгромное поражение от Румынии, чем существенно усложнила свое турнирное положение.