Словакия — Украина: онланй-трансляция

Сборная Украины встретится со Словакией в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024.

Матч состоится в пятницу, 21 июня, на стадионе "Дюссельдорф-Арена". Начало в 16:00 по Киеву.

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По мнению бейтингового оператора Favbet, у украинской команды больше шансов на победу. Фавбет на этот матч дает коэффициенты:

Победа Словакии - 3,7 ;

; Ничья - 3,35 ;

; Победа Украины - 2,15.

После первого тура континентального первенства подопечные Сергея Реброва занимают четвертое место турнирной таблицы группы E. Украинцы потерпели поражение от Румынии со счетом 3:0, а Словакия сенсационно обыграла Бельгию — 1:0.