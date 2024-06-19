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Словакия — Украина: онланй-трансляция

Станіслав Лисак — 19 июня, 06:30
Словакия — Украина: онланй-трансляция

Сборная Украины встретится со Словакией в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024.

Матч состоится в пятницу, 21 июня, на стадионе "Дюссельдорф-Арена". Начало в 16:00 по Киеву.

Чемпион проведет для вас текстовый матч онлайн поединка в этой новости, начиная с 15:30.

По мнению бейтингового оператора Favbet, у украинской команды больше шансов на победу. Фавбет на этот матч дает коэффициенты:

  • Победа Словакии - 3,7;
  • Ничья - 3,35;
  • Победа Украины - 2,15.

После первого тура континентального первенства подопечные Сергея Реброва занимают четвертое место турнирной таблицы группы E. Украинцы потерпели поражение от Румынии со счетом 3:0, а Словакия сенсационно обыграла Бельгию — 1:0.

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