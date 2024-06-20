Ребров: Мы должны забыть игру с Румынией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров считает, что игроки национальной команды должны забыть игру стартового тура Евро-2024 с Румынией (0:3).

Цитирует Реброва УЕФА.

"Каждый ответственный за поражение от Румынии. Это и тренер, и игроки. Я подбираю игроков в соответствии с формой и уровнем. Чемпионат Европы — это самый высокий уровень. Каждый болельщик имеет свое видение, и у нас есть некоторые проблемы с составом, но все игроки, вышедшие нам помогли.

Когда я работал с Валерием Лобановским, он говорил, что не слушай никого, кроме своего тренера — не волнуйся, что думают журналисты, потому что они не видят тренировок. После поражения мы разбирали игру. Каждый понимает свои ошибки. Они знают, что должны выходить на поле с большим настроением и желанием. Я действительно ожидаю хорошей игры, потому что последняя была холодным душем.

Евро — это самый высокий уровень. Для некоторых игроков это турнир, и это большая ответственность для них. Нам следует уважать и поддерживать команду. Ошибки будут – это неизбежно. Мы должны забыть игру с Румынией и выйти на поле на новом уровне, показав, какие уроки мы извлекли», — сказал Ребров.