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Ребров: Мы должны забыть игру с Румынией

Олександр Булава — 20 июня, 19:14
Ребров: Мы должны забыть игру с Румынией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров считает, что игроки национальной команды должны забыть игру стартового тура Евро-2024 с Румынией (0:3).

Цитирует Реброва УЕФА.

"Каждый ответственный за поражение от Румынии. Это и тренер, и игроки. Я подбираю игроков в соответствии с формой и уровнем. Чемпионат Европы — это самый высокий уровень. Каждый болельщик имеет свое видение, и у нас есть некоторые проблемы с составом, но все игроки, вышедшие нам помогли.

Когда я работал с Валерием Лобановским, он говорил, что не слушай никого, кроме своего тренеране волнуйся, что думают журналисты, потому что они не видят тренировок. После поражения мы разбирали игру. Каждый понимает свои ошибки. Они знают, что должны выходить на поле с большим настроением и желанием. Я действительно ожидаю хорошей игры, потому что последняя была холодным душем.

Евро — это самый высокий уровень. Для некоторых игроков это турнир, и это большая ответственность для них. Нам следует уважать и поддерживать команду. Ошибки будут – это неизбежно. Мы должны забыть игру с Румынией и выйти на поле на новом уровне, показав, какие уроки мы извлекли», — сказал Ребров.

Напомним, что следующий матч "сине-желтых" состоится в пятницу, 21 июня, против Словакии. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени. Игра будет второй из трех встреч сборной Украины в групповом раунде Евро-2024. Чемпион проведет для вас текстовые онлайн игры.

В первом матче на чемпионате Европы Украина потерпела разгромное поражение от Румынии, чем существенно усложнила свое турнирное положение.

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