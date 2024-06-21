Українська правда
Все разделы

Euro-2024

Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол Евро-2024

Сборная Украины объявила заявку на матч против Словакии

Микола Дендак — 21 июня, 09:31
Сборная Украины объявила заявку на матч против Словакии

Сборная Украины по футболу объявила заявку на матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

В список попали все 26 футболистов, в том числе недавно восстановившийся от травмы Виталий Миколенко и Виктор Цыганков, который провел прошлую тренировку по индивидуальной программе.

Поединок Словакия - Украина состоится в пятницу, 21 июня, на стадионе "Дюссельдорф Арена". Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовые онлайн игры.

В первом матче на чемпионате Европы Украина потерпела разгромное поражение от Румынии, чем существенно усложнила свое турнирное положение.

Збірна України з футболу Євро-2024 з футболу Збірна Словаччини з футболу

Збірна України з футболу

На тренировке сборной Украины присутствовали защитники Азовстали
Сборная Словакии — сборная Украины: анонс матча чемпионата Европы
Кардинальный перелом в психологии и качественные изменения. 5 вопросов перед матчем Словакия — Украина
Пономарев: Сборной Украины нужно играть в более интенсивный футбол с высоким прессингом
Украина сыграет со Словакией, Франция — с Нидерландами: расписание матчей Евро-2024

Последние новости