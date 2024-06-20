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Испания сыграет с Италией, Англия встретится с Данией: расписание матчей Евро-2024

Владислав Уткін — 20 июня, 07:20
Испания сыграет с Италией, Англия встретится с Данией: расписание матчей Евро-2024

В четверг, 20 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны три матча второго тура.

В группе C состоятся два поединка. Аутсайдеры квартета, сборные Сербии и Словении померяются силами в очном противостоянии. Лидер группы сборная Англии встретится с Данией.

Центральный матч игрового дня состоится в группе B. Сборные Испании и Италии оспорят первую позицию в квартете.

Евро-2024, Германия
2 тур, Группа C, 20 июня

16:00 Cловения - Сербия

19:00 Дания - Англия.

Группа В

22:00 Испания - Италия

В предыдущий игровой день сборная Хорватии расписала боевую ничью с Албанией, Германия уверенно обыграла Венгрию, а Швейцария и Шотландия сильнейшего не выявили.

Напомним, Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи континентального первенства будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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