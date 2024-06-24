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Италия сыграет с Хорватией, Испания — с Албанией в решающих матчах группы B

Станіслав Лисак — 24 июня, 07:55
Италия сыграет с Хорватией, Испания — с Албанией в решающих матчах группы B

В понедельник, 24 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны два матча третьего тура группового этапа.

Заключительные поединки состоятся в группе B. Сборная Испании, которая уже гарантировала первое место в квартете, сыграет с Албанией, а Хорватия сразится за путевку в плей-офф с Италией.

Евро-2024, Германия
 3 тур, Группа B, 24 июня

22:00 Албания — Испания

22:00 Хорватия — Италия

Отметим, что Испания имеет 6 очков в активе и досрочно гарантировала первое место в квартете, Италия одержала одну победу над Албанией и имеет 3 зачетных пункта. Албания и Хорватия расписали ничью и имеют одинаковое количество очков, обеим командам нужна победа для квалификации в плей-офф континентального первенства.

Прямые трансляции поединков будут доступны на медиаплатформе MEGOGO.

Ранее Чемпион определил 5 лучших голов второго тура Евро-2024 — среди них и два взятия ворот от сборной Украины.

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