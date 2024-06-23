Швейцария сыграет с Германией, Шотландия — с Венгрией в решающих матчах группы A

В воскресенье, 23 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны два матча третьего тура группового этапа.

Заключительные поединки пройдут в группе A. Хозяин турнира Германия встретится со Швейцарией, а Шотландия сыграет с Венгрией.

Евро-2024, Германия

3 тур, Группа A, 23 июня

22:00 Швейцария — Германия

22:00 Шотландия — Венгрия.

Прямые трансляции поединков будут доступны на медиаплатформе MEGOGO.

Ранее Чемпион определил 5 лучших голов второго тура Евро-2024 — среди них и два взятия ворот от сборной Украины.