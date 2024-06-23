Українська правда
Все разделы

Euro-2024

Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол Евро-2024

Швейцария сыграет с Германией, Шотландия — с Венгрией в решающих матчах группы A

Станіслав Лисак — 23 июня, 07:30
Швейцария сыграет с Германией, Шотландия — с Венгрией в решающих матчах группы A

В воскресенье, 23 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны два матча третьего тура группового этапа.

Заключительные поединки пройдут в группе A. Хозяин турнира Германия встретится со Швейцарией, а Шотландия сыграет с Венгрией.

Евро-2024, Германия
 3 тур, Группа A, 23 июня

22:00 Швейцария — Германия

22:00 Шотландия — Венгрия.

Прямые трансляции поединков будут доступны на медиаплатформе MEGOGO.

Ранее Чемпион определил 5 лучших голов второго тура Евро-2024 — среди них и два взятия ворот от сборной Украины.

Збірна Шотландії з футболу Збірна Німеччини з футболу Збірна Швейцарії з футболу Збірна Угорщини з футболу Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Суперкомпьютер определил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024 перед игрой с Бельгией
5 лучших голов 2 тура Евро-2024 по версии Чемпиона, Яремчук возглавил рейтинг
Тедеско: Мы счастливы, что взяли эти три очка, теперь посмотрим на игру с Украиной
Тренер Румынии: Сборная Бельгии является кандидатом на победу на Евро-2024
Бельгия победила Румынию: обзор матча Евро-2024

Последние новости