Болельщики сборной Украины определили Льва матча со Словакией
Футболист Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин стал обладателем приза Лев Матчу в матче второго тура группового этапа Евро-2024 Словакия — Украина (1:0).
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Голкипер национальной команды совершил 4 сейва, два из которых из пределов штрафной. Точность передач Трубина составила 88% (30/34).
Накануне стало известно, кто стал лучшим игроком матча по версии УЕФА, а также, какой футболист получил самую высокую оценку от аналитического портала SofaScore.
В следующем, решающем туре Украина сыграет с Бельгией, а Словакия будет противостоять Румынии. Матчи пройдут 26 июня.