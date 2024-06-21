Болельщики сборной Украины определили Льва матча со Словакией

Футболист Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин стал обладателем приза Лев Матчу в матче второго тура группового этапа Евро-2024 Словакия — Украина (1:0).

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Голкипер национальной команды совершил 4 сейва, два из которых из пределов штрафной. Точность передач Трубина составила 88% (30/34).

Накануне стало известно, кто стал лучшим игроком матча по версии УЕФА, а также, какой футболист получил самую высокую оценку от аналитического портала SofaScore.

В следующем, решающем туре Украина сыграет с Бельгией, а Словакия будет противостоять Румынии. Матчи пройдут 26 июня.