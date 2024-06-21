Кардинальный перелом в психологии и качественные изменения. 5 вопросов перед матчем Словакия — Украина

Сборная Украины проведет второй матч на чемпионате Европы по футболу. Соперником "сине-желтых" будет команда Словакии. От результата усилий подопечных Сергея Реброва в этой игре зависит судьба и перспективы коллектива в соревновании лучших сборных континента. Расставляем главные акценты перед матчем, который ждет вся страна.

Важнейший матч в карьере: как его проведет Ребров?

Сергей Ребров преуспевал практически в каждой команде, которую тренировал. Каждый коллектив, в котором работал экс-футболист Динамо в качестве тренера, в конечном итоге достигал ощутимого прогресса под его руководством. Однако в ситуации, которая сложилась перед матчем со Словакией, он еще не оказывался.

Наставник должен не просто изменить положение дел в отношении рисунка игры коллектива. Ребров также должен отойти от собственных заготовок перед стартом турнира, признать свои ошибки в подготовке команды. А главное — выбрать правильный план действий в условиях крайне ограниченного периода времени. Окажется ли Сергей Станиславович готов к такому вызову — узнаем совсем скоро.

Какие выводы из поражения Румынии сделали украинские футболисты?

Психология — важный фактор в футболе. "Заряженность" разума на те или иные действия и поведение конкретного человека на отдельном отрезке времени являются теми условиями, от которых зависит результат усилий. В случае Украины каждый из перечисленных факторов в первой игре на Евро-2024 сыграл против "сине-желтых".

Звездная болезнь, трудности становления, переоценка собственных возможностей. Как это ни называй, игроки главной команды Украины должны пересмотреть способ достижения целей, и вообще посмотреть на себя по-другому. В противном случае цифры на табло по истечении 90 минут противостояния в лучшую сторону отличаться отнюдь не будут.

Сколько изменений в составе сделает тренерский штаб?

С Румынией Украина сыграла плохо. Плохо сыграл и едва ли не каждый футболист в составе "сине-желтых". Разрешить себе подобное в игре со Словакией даже на условную половину такого сценария команда не может. Но с каким подбором исполнителей Ребров собирается штурмовать новую высоту?

Накануне главный тренер дал понять, что упреков в ошибочности выбора состава на игру с Румынией не воспринимает. Такие слова Реброва вписываются и в наши итоги по окончании проигранного поединка первого тура. Так что вероятность минимальной ротации значительно выше, чем ощутимые перестановки.

Как долго будет запрягать Украина?

Кроме контрольного поединка с Молдовой перед стартом Евро-2024, в 13-ти матчах при Реброве самый быстрый гол "сине-желтым" дался на 18-й минуте — еще в первой игре при нынешнем наставнике, с Германией. В большинстве же своем Украина раскачивались слишком долго, а пока "включалась" и искала необходимый подходящий ритм, соперники нередко ключи к воротам "сине-желтых" уже находили.

Способность показать содержательный и, что важно — эффективный футбол, с первых минут — одна из главных задач Украины в матче со словаками. При другом развитии событий команда снова рискует попасть в цейтнот и почувствовать на себе всю тяжесть необходимости перестраиваться.

Какой будет роль Ярмоленко?

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко матч против Румынии начал на скамье запасных. Однако именно с его появлением на поле команда пусть немного, но в активности и агрессии добавила, и неохотно, но зубы показывать стала. О значении Ярмоленко внутри коллектива накануне сказал и Руслан Малиновский.

Учитывая чрезвычайную важность матча и необходимость вовлечения лидеров в командный механизм, нетрудно предположить, что Андрей игровые минуты получит. По идее — точно не в меньшем количестве, чем в первом туре. Памятуя о крайне пассивных действиях Михаила Мудрика и Виктора Цыганкова, рискнем предположить, что на этот раз Ярмоленко увидим с первых минут.