B8 победили Wildcard и без проблем прошли в следующую стадию BLAST.tv Austin Major 2025

Украинская киберспортивная команда B8 (20) обыграла американскую Wildcard (35) в третьем матче самого престижного турнира сезона в Counter-Strike 2 - BLAST.tv Austin Major 2025.

Поединок проходил в формате Во3 (до двух побед) и завершился со счетом 2:1 в пользу украинского коллектива.

Украинцы были близки к тому, чтобы забрать выбор соперника Train, однако уступили в овертаймах со счетом 16:14.

В дальнейшем B8 не оставили шансов сопернику на своем пике Dust2 и решающей карте Inferno - 13:6 и 13:2.

Это третья игра на Мейджоре в истории молодой украинской организации. В первом поединке B8 одолели бразильскую Imperial, а во второй встрече европейский состав клуба из Дании OG.

Эта победа позволила "бейт" без поражений выйти во вторую стадию соревнований, которая начнется уже 7 июня. Кроме B8 туда также пробились HEROIC

BLAST.tv Austin Major 2025

Остин, США

Призовой фонд - $1,250,000

Стадия 1, сетка 2:0, 4 июня

B8 (Украина) - Wildcard (Дания) 14:16 Train, 13:6 Dust2, 13:2 Inferno

Victory secured.

We’re in the Stage 2 at Austin Major 2025#BLASTtvMAJOR pic.twitter.com/b4uMli0J4m — B8 Esports (@B8esportsGG) June 4, 2025

На пути к Major B8 уступили Metizport и SAW, но потом выбили из квалификации российскую PARIVISION, BC.Game из Белиза и еще один клуб из РФ 9Pandas, а также обыграли ENCE с украинцем в составе и Astralis.

Austin Major 2025 проходит в США с 3 по 22 июня. Призовой фонд составляет 1 250 000 долларов. На третьей стадии начнет свой путь другая украинская команда NAVI.

Что интересно, состав B8 имеет наименьший средний возраст среди всех участников.