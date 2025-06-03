Украинская команда B8 одержала первую в истории победу на Мейджоре

Украинская киберспортивная команда B8 (23) обыграла бразильскую Imperial (39) в дебютном матче самого престижного турнира сезона в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Поединок проходил в формате Во1 на карте Inferno и завершился со счетом 13:11. Украинцы неудачно провели первую половину, завершив ее с результатом 4:8.

Однако после смены сторон ситуация кардинально изменилась. Украинская команда отдала соперникам лишь 3 раунда и одержала для себя комфортную победу.

Это первая игра на Мейджоре в истории молодой украинской организации. Следующий матч команда проведет уже этой ночью, соперник определится позже. Для выхода в следующий этап нужно одержать три победы. Если же коллектив трижды проиграет, то вылетит из турнира.

BLAST.tv Austin Major 2025

Стадия 1, первый матч, 3 июня

B8 (Украина) – Imperial (Бразилия) 13:11 Inferno

На пути к Major B8 уступили Metizport и SAW, но потом выбили из квалификации российскую PARIVISION, BC.Game из Белиза и еще один клуб из РФ 9Pandas, а также обыграли ENCE с украинцем в составе и Astralis.

Austin Major 2025 проходит в США с 3 по 22 июня. Призовой фонд составляет 1 250 000 долларов. На третьей стадии начнет свой путь другая украинская команда NAVI.

Что интересно, состав B8 имеет наименьший средний возраст среди всех участников.