Украинская команда B8 выбила россиян из квалификации самого престижного турнира сезона

Украинская киберспортивная организация B8 (34) в тяжелом матче одолела российскую команду PARIVISION (39) в матче на вылет из квалификации самого престижного турнира сезона в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу "бейтов". Украинцы проиграли первую карту Dust2 (выбор россиян), провалив первую половину. И хоть вторая сторона была довольно успешной для представителей Украины, им не хватило всего одного раунда для овертаймов.

Поэтому игра перешла на Mirage (выбор B8), где украинцы без проблем разобрались с россиянами и перевели игру на решающую третью карту Ancient. Там поединок выдался крайне тяжелым и дошел до овертаймов. Однако украинцы сумели довести игру до победы.

Это был матч на вылет, ведь в первый игровой день B8 проиграли от Metizport (43) и SAW (18), а PARIVISION уступили Astralis и Heroic. Россияне покинули отбор, а украинцы для выхода на Мейджор должны выиграть еще 4 поединка. Хотя бы одно поражение будет означать вылет для B8.

BLAST.tv Austin Major 2025

Квалификация, сетка 0:2

Третий матч, 15 апреля

B8 (Украина) – PARIVISION (-) 2:1 (11:13 Dust2, 13:7 Mirage, 16:13 Ancient)

Напомним, что квалификационный турнир в Европе будет проходить с 14 по 17 апреля. Сам Austin Major 2025 пройдет в США со 2 по 22 июня. Призовой фонд будет составлять 1 250 000 долларов. На Мейджор уже вышла другая украинская команда NAVI.

Ранее появилась информация, что Львов претендует на право проведения киберспортивного чемпионата мира.