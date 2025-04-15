Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Киберспорт

Украинская команда B8 выбила россиян из квалификации самого престижного турнира сезона

Микола Дендак — 15 апреля 2025, 14:34
Украинская команда B8 выбила россиян из квалификации самого престижного турнира сезона
Дмитро "esenthial" Цвір
HLTV

Украинская киберспортивная организация B8 (34) в тяжелом матче одолела российскую команду PARIVISION (39) в матче на вылет из квалификации самого престижного турнира сезона в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу "бейтов". Украинцы проиграли первую карту Dust2 (выбор россиян), провалив первую половину. И хоть вторая сторона была довольно успешной для представителей Украины, им не хватило всего одного раунда для овертаймов.

Поэтому игра перешла на Mirage (выбор B8), где украинцы без проблем разобрались с россиянами и перевели игру на решающую третью карту Ancient. Там поединок выдался крайне тяжелым и дошел до овертаймов. Однако украинцы сумели довести игру до победы.

Это был матч на вылет, ведь в первый игровой день B8 проиграли от Metizport (43) и SAW (18), а PARIVISION уступили Astralis и Heroic. Россияне покинули отбор, а украинцы для выхода на Мейджор должны выиграть еще 4 поединка. Хотя бы одно поражение будет означать вылет для B8.

BLAST.tv Austin Major 2025
Квалификация, сетка 0:2
Третий матч, 15 апреля

B8 (Украина) PARIVISION (-) 2:1 (11:13 Dust2, 13:7 Mirage, 16:13 Ancient)

Напомним, что квалификационный турнир в Европе будет проходить с 14 по 17 апреля. Сам Austin Major 2025 пройдет в США со 2 по 22 июня. Призовой фонд будет составлять 1 250 000 долларов. На Мейджор уже вышла другая украинская команда NAVI.

Ранее появилась информация, что Львов претендует на право проведения киберспортивного чемпионата мира.

B8

Определились соперники украинцев в третьем туре квалификации самого престижного турнира сезона
B8 проиграли SAW и оказались в шаге от вылета из квалификации BLAST.tv Austin Major 2025
Определились соперники украинцев во втором туре квалификации самого престижного турнира сезона
В8 проиграли Metizport на старте квалификации BLAST.tv Austin Major 2025
Проклятие B8 и шансы украинцев: что надо знать о квалификации BLAST.tv Austin Major 2025

Последние новости