Сказка B8, последний танец для состава NAVI и возвращение S1mple: превью BLAST.tv Austin Major

Уже сегодня, 3 июня, начинается первая стадия самого главного турнира сезона Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Все болельщики киберспорта и игры CS 2 затаили дыхание в ожидании настоящего праздника Counter-Strike.

Чемпион решил разобрать для вас формат турнира, главные интриги, а также прогноз на выступление украинских команд и победителя 3 мажора в новой версии игры.

1st day Austin Major random vibes 👻 pic.twitter.com/2cLYmGVzkl — B8 Esports (@B8esportsGG) June 2, 2025

Формат турнира BLAST.tv Austin Major

Мажор в Остине станет первым турниром, который будет проводиться по новому формату. Разработчик игры и один из организаторов соревнований Valve решили расширить соревнования с 24 команд до 32.

Соответственно нас ждет три этапа по швейцарской системе (каждая команда играет с соперником, который имеет такое же количество побед и поражений).

Этапы будут состоять из 16 команд и проводиться по формату "до двух побед" только в матчах на выход в следующую стадию или вылет (остальные поединки будут проводиться по формату "до одной победы").

Для выхода в следующую стадию необходимо одержать три победы – в случае трех поражений коллектив покинет турнир. Восемь команд, которые квалифицируются в плей-офф через третью стадию соревнований будут играть по системе "до двух побед".

Команды, которые квалифицировались на Austin Major 2025

1 стадия

Complexity (США), OG (ЕС), B8 (Украина), HEROIC (Дания), Nemiga (Беларусь), Wildcard (США), BetBoom (Россия), Metizport (Швеция), Imperial (Бразилия), FlyQuest (Австралия), Chinggis Warriors (Монголия), Fluxo (Бразилия), TYLOO (Китай), Lynn Vision (Китай), Legacy (Бразилия), NRG (США).

2 стадия

Falcons (Саудовская Аравия), FaZe (США), 3DMAX (Франция), Virtus.Pro (Россия), paiN (Бразилия), FURIA (Бразилия), MIBR (Бразилия), M80 (США).

3 стадия

Vitality (Франция), MOUZ (Германия), Spirit (Россия), G2 (Испания), Aurora (Россия), The MongolZ (Монголия), Natus Vincere (Украина), Liquid (Нидерланды).

CONFIRMED: With the MRQs finishing last night, we now have the 32 teams who will be heading to Texas to compete at the BLAST tv Austin Major! 🇺🇸



👉 https://t.co/WqQjQtrO7J pic.twitter.com/GttcM5jPuJ — BLAST.tv (@BLASTtv) April 18, 2025

Место проведения и призовой фонд

Впервые за 7 лет самый престижный турнир по Counter-Strike вернулся в США. Остин, штат Техас, уже принимает команды, которые начинают свой путь с первой стадии, однако об этом позже.

Зрители смогут посетить матчи вживую только со стадии плей-офф, которая продлится с 19 по 22 июня на арене Муди Центр, вмещающей чуть более 15 тысяч человек.

Призовой фонд турнира остается неизменным уже 5 мажоров подряд – $1,250,000. Победитель заберет 500 тысяч долларов, второе место – 170 тысяч.

Несмотря на это и игроки и команды заработают гораздо больше с внутриигровых транзакций, а точнее наклеек, которые болельщики уже покупают и продают на торговой площадке Steam.

B8 stickers for https://t.co/aO8fNxY5ce Austin Major are out now 🤩

If you haven’t seen them yet — check it.

If you have — it’s time to stack up!



Now be honest, which one’s your favorite?

Drop it in the comments, let’s see what the community’s into 👇 pic.twitter.com/E1ca0EV7QN — B8 Esports (@B8esportsGG) May 23, 2025

Украинские команды и игроки на турнире

Что касается представительства Украины, то на этом мажоре будут выступать сразу 9 наших земляков: 5 игроков B8 (Артем "kensizor" Капран, Алексей "alex666" Ярмощук , Даниил "headtr1ck" Валитов, Дмитрий "esenthial" Цвир, Андрей "npl" Кухарский), представители Natus Vincere (Валерий "b1t" Ваховский, Игорь "w0nderful" Жданов), а также игрок российской команды Spirit Мирослав "Zont1x" Плахотя и легендарный Александр "S1mple" Костылев, который на правах аренды будет играть за FAZE.

С одной стороны мы имеем на 2 украинца больше этого мажора чем на предыдущем в Шанхае, с другой и количество команд на турнире увеличилось с 24 до 36. Также не стоит забывать, что "S1mple" еще не оформил полноценное возвращение, а турнир в Остине станет для него вторым в этом составе FAZE и не факт, что аренда перерастет в полноценный трансфер.

Ну и конечно, если говорим о "Zontix", то украинцем его назвать не поворачивается язык, ведь кроме паспорта в нем ничего украинского и нет. Мирослав Плахотя выступает в российской команде (которая дислоцируется в Сербии) с 2021-го, рекламирует российских букмекеров и другие компании страны-агрессора. И к этому всему позволяет публично заявлять о своей принадлежности к квазигосударству ЛНР.

И несмотря на это все мы имеем две украинские организации на турнире – NAVI и B8. Если условный "w0nderful" сам успел вляпаться в Team Spirit, а "рожденные побеждать" создают контент в основном на английском для международной аудитории, то вот B8 пытаются пойти по пути Monte и привлекать именно украинских фанатов.

Игроки дают интервью на украинском, весь контент подается именно на украинском да и 5 украинцев в составе говорят сами за себя.

И первыми среди наших земляков в бой вступят именно "бейты". Уже в 19:15 украинцы встретятся с бразильской командой Imperial в первой стадии турнира. Для выхода в следующий этап B8 необходимо выиграть три игры, а в случае трех поражений их ожидает вылет.

После B8 на авансцену выйдет один из самых легендарных игроков Counter-Strike и точно GOAT (лучший всех времен) в CS:GO Александр "S1mple" Костылев. И хотя его статус в CS 2 уже не такой значимый, в игре появились новые, молодые звезды, возвращение Симпла является очень интригующим и интересным для мира Counter Strike и для украинских фанатов особенно.

Ну и уже на третьей стадии или как ее раньше называли – стадия легенд, будут играть Natus Vincere и Team Spirit вместе с "Zontix".

Для понимания, B8 необходимо выиграть минимум 9 матчей, а максимум 15, чтобы выйти в плей-офф, NAVI же могут за три игры пробиться в первую восьмерку турнира.

NAVI ожидают изменения, Vitality продолжат свое беспроигрышное движение?

Ну и напоследок поговорим о главных интригах грядущего мажора. Прежде всего затронем украинские команды. B8 – самая молодая команда на мажоре и больших ожиданий не имеют ни болельщики, ни игроки. Думаю выход во вторую стадию и борьба за топ-16 будет отличным результатом для команды, которой владеет легенда другой киберспортивной игры Dota 2 Dendi

От FAZE с Костылевым еще меньше ожиданий – если они преодолеют вторую стадию, то уже не разочаруют болельщиков, а увидеть "S1mple" на арене будет ощущаться сенсацией.

А вот насчет Natus Vincere есть большие опасения. Смогут ли они оправиться от неудачной серии в первом сезоне 2025-го (с марта NAVI не попадали даже в полуфинал турниров) или найдет этот состав ресурс, чтобы завоевать второй мажор.

"Это был всего лишь турнир уровня 2, но мы заняли лишь 8 место – это снова слабый и неприемлемый результат для нас. Извиняемся перед всеми, кто продолжал верить в нас. Пора перефокусироваться и готовиться к Major!", – заявил тренер команды после PGL Astana.

It was just a Tier 2 tournament, and yet we only placed top 8 — a weak and unacceptable performance from us once again. Apologies to everyone who kept believing in us. Time to refocus and prepare for the Major! — B1ad3 (@Navi_B1ad3) May 16, 2025

Ведь в таком же статусе андердогов "рожденные побеждать" подходили к триумфальному PGL Major Copenhagen. Если NAVI не выиграют этот турнир, то есть ощущение, что второй сезон 2025 года начнется для украинской команды с новыми игроками.

А шансы на это довольно велики, учитывая, Vitality выглядят непобедимыми в новом составе. С приходом эстонского игрока Робина "ropz" Кула французская команда вышла на второе место в истории по количеству матчей без поражений на крупных турнирах.

И что самое главное с февраля "пчелы" завоевали 6 титулов на крупнейших турнирах года! В этих финалах играли только три команды – Team Spirit еще в феврале, трижды MOUZ и дважды Falcons. Два последних коллектива и выглядят, как сила, которая может одолеть Голиафа.

Прогноз Чемпиона

Мы не будем изобретать велосипед и сделаем простой, но уверенный прогноз. Чемпионом мажора в Остине станет команда Vitality, Natus Vincere вылетят на первой стадии плейоф, а B8 сумеют выйти в топ-16 сильнейших команд мира.

Также хочется верить, что американская публика не подведет и сделает праздник Counter-Strike 2 особенным, как это было в 2018 году в Бостоне.

The @BLASTtv Austin Major kicks off tomorrow! Lock in your Stage 1 picks prior to the first match beginning for credit in the Pick'Em Challenge.



It's been 7 years since a Major was held in the United States. Will there be more magic this time around? pic.twitter.com/gadBAtkJHp — CS2 (@CounterStrike) June 2, 2025

Где смотреть

Все поединки квалификации BLAST.tv Austin Major 2025 в Украине будут транслировать на Twitch и YouTube-каналах "Maincast". Также с недавних пор Maincast доступен к просмотру на платформе MEGOGO.