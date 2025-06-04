Украинская команда B8 – в шаге от выхода в следующую стадию BLAST.tv Austin Major 2025

Украинская киберспортивная команда B8 (23) обыграла датскую OG (42) во втором матче самого престижного турнира сезона в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Поединок проходил в формате Во1 на карте Inferno и завершился со счетом 13:9.

Украинцы прекрасно провели первую половину, завершив ее с результатом 9:3. Поэтому после смены сторон они без проблем довели встречу до победы.

Это вторая игра на Мейджоре в истории молодой украинской организации. В первом поединке B8 одолели бразильскую Imperial.

Следующий матч команда проведет уже завтра вечером, соперник определится позже. Для выхода в следующий этап нужно одержать еще одну победу. Если же коллектив трижды проиграет, то вылетит из турнира.

BLAST.tv Austin Major 2025

Стадия 1, сетка 1:0, 3 июня

B8 (Украина) – OG (Дания) 13:9 Inferno

На пути к Major B8 уступили Metizport и SAW, но потом выбили из квалификации российскую PARIVISION, BC.Game из Белиза и еще один клуб из РФ 9Pandas, а также обыграли ENCE с украинцем в составе и Astralis.

Austin Major 2025 проходит в США с 3 по 22 июня. Призовой фонд составляет 1 250 000 долларов. На третьей стадии начнет свой путь другая украинская команда NAVI.

Что интересно, состав B8 имеет наименьший средний возраст среди всех участников.