Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Бокс

Мы спортсмены, а не уличные хулиганы: Усик прокомментировал поведение отца Фьюри

Игорь Чернявский — 14 мая, 14:40
Мы спортсмены, а не уличные хулиганы: Усик прокомментировал поведение отца Фьюри

Александр Усик считает, что отец Тайсона Фьюри устроил "грязное шоу", когда ударил головой одного из членов команды украинца.

Свое недовольство поведением Джона Фьюри Усик высказал в комментарии для DAZN Boxing.

"По моему мнению, это плохое поведение, потому что, послушайте, мы профессиональные спортсмены, а не уличные бойцы или хулиганы. Ваши товарищи по команде, вы чемпионы мира, вы очень знамениты.

Люди смотрят на меня, вас. Я думаю, что это плохо. Да, это шоу, но это плохое шоу. Это грязное шоу", – сказал Усик.

"По моему мнению, это плохое поведение, потому что, послушайте, мы профессиональные спортсмены, а не уличные бойцы или хулиганы. Ваши товарищи по команде, вы чемпионы мира, вы очень знамениты.

Люди смотрят на меня, вас. Я думаю, что это плохо. Да, это шоу, но это плохое шоу. Это грязное шоу", – сказал Усик.

В результате стычки во время первой встречи бойцов в Саудовской Аравии Джон Фьюри до крови разбил себе голову.

Напомним, бой Усик-Фьюри состоится 18 мая 2024 года. Первоначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Также сообщалось, что чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) может оказаться запасным боксером в случае, когда Александр или Тайсон не смогут выйти на ринг. Эй Джей уже прилетел в Саудовскую Аравию.

В результате стычки во время первой встречи бойцов в Саудовской Аравии Джон Фьюри до крови разбил себе голову.

Напомним, бой Усик-Фьюри состоится 18 мая 2024 года. Первоначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Также сообщалось, что чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) может оказаться запасным боксером в случае, когда Александр или Тайсон не смогут выйти на ринг. Эй Джей уже прилетел в Саудовскую Аравию.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Джон Ф'юрі

Олександр Усик

Усик оценил преимущество Фьюри в габаритах
Фроч: Фьюри-старший перешел границу, раньше он нападал и на меня
Стал известен рефери боя Усик — Фьюри
Билеты на бой Усика стоят более полутора миллионов гривен
Фьюри: Усик – лучший боксер, с которым я когда-либо сражался

Последние новости