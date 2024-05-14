Мы спортсмены, а не уличные хулиганы: Усик прокомментировал поведение отца Фьюри

Александр Усик считает, что отец Тайсона Фьюри устроил "грязное шоу", когда ударил головой одного из членов команды украинца.

Свое недовольство поведением Джона Фьюри Усик высказал в комментарии для DAZN Boxing.

"По моему мнению, это плохое поведение, потому что, послушайте, мы профессиональные спортсмены, а не уличные бойцы или хулиганы. Ваши товарищи по команде, вы чемпионы мира, вы очень знамениты. Люди смотрят на меня, вас. Я думаю, что это плохо. Да, это шоу, но это плохое шоу. Это грязное шоу", – сказал Усик.

"По моему мнению, это плохое поведение, потому что, послушайте, мы профессиональные спортсмены, а не уличные бойцы или хулиганы. Ваши товарищи по команде, вы чемпионы мира, вы очень знамениты.

Люди смотрят на меня, вас. Я думаю, что это плохо. Да, это шоу, но это плохое шоу. Это грязное шоу", – сказал Усик.

В результате стычки во время первой встречи бойцов в Саудовской Аравии Джон Фьюри до крови разбил себе голову.

Напомним, бой Усик-Фьюри состоится 18 мая 2024 года. Первоначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Также сообщалось, что чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) может оказаться запасным боксером в случае, когда Александр или Тайсон не смогут выйти на ринг. Эй Джей уже прилетел в Саудовскую Аравию.