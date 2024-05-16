Команда Усика пожаловалась на покрытие ринга в Саудовской Аравии
Команда украинского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) подала жалобу на покрытие ринга накануне боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).
Об этом сообщает издание Sky Sports.
Во время открытой тренировки, которая состоялась вчера, 15 мая, один из членов команды украинца был недоволен швом, который соединяет части покрытия.
В ночь боя будет использован идентичный настил и команда Усика обеспокоена, что некачественное покрытие может привести к падению одного из боксеров.
Отмечается, что это покрытие идентично тому, которое использовалось в бою-реванше Усик — Джошуа в Джидде.
Поединок Усик - Фьюри состоится 18 мая 2024 года в Саудовской Аравии. Изначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.
Ранее промоутер украинца Александр Красюк прокомментировал потерю веса Фьюри, а также отреагировал на конфликт с командой Тайсона.
Джон Фьюри ударил головой одного из членов команды украинца и получил рассечение. После инцидента Тайсон жестко прокомментировал поведение отца.