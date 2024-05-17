Без сюрпризов: Фьюри оказался тяжелее Усика накануне поединка

Состоялась традиционная церемония взвешивания накануне поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Британец прогнозируемо оказался тяжелее украинского чемпиона.

Тайсон Фьюри - 118 кг.

Александр Усик - 105 кг.

Бой Усика с Фьюри состоится 18 мая 2024 года в Саудовской Аравии. Изначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк прокомментировал потерю веса Фьюри, а также отреагировал на конфликт с командой Тайсона.

Наш сайт проводит онлайн-марафон чемпионского боя, завершит который текстовая трансляция.

Накануне британец избежал зрительного контакта с украинцем во время традиционной битвы взглядов.