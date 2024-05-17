Стало известно, сколько украинцев будет болеть за Усика в Эр-Рияде

Уже в субботу, 18 мая, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Александр Усик выйдет в ринг против британца Тайсона Фьюри. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и 4 чемпионских пояса — WBC, IBF, WBA и WBO. Несмотря на то, что Киев и Эр-Рияд разделяют 4 616 километров, Усик не останется без поддержки украинцев.

По информации Чемпиона, в субботу вечером за Александра на Kingdom Arena будут болеть около 500 наших земляков. Это представители украинской диаспоры в Саудовской Аравии, также в Эр-Рияд приедут украинцы из соседних ОАЭ, Кувейта, Катара, Бахрейна и Израиля.

География украинских диаспор, которые соберутся в Kingdom Arena, вообще впечатляет. На бой съедутся наши земляки из более 30 стран и 6 континентов. Северная Америка будет представлена США и Канадой, Южная Америка — Бразилией и Эквадором, Африка — Египтом и Тунисом. Прилетит небольшая группа даже из Австралии! Об Азии уже упоминали выше. Самое же большое представительство будет из Европы — в Эр-Рияде летят украинцы из Польши, Чехии, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции, Португалии, Болгарии, Румынии, Словении, Бельгии, Швеции, Австрии, Швейцарии, Словакии, Молдовы, Хорватии и Северной Македонии.

Максим Розенко пообщался с несколькими украинцами, которые уже добрались до Эр-Рияда.

32-летний Николай Лебедев со своими друзьями прилетел из Чехии. Он уже 9 лет живет в Праге и имеет там успешный бизнес. После начала полномасштабного вторжения поселил у себя на фирме около 500 украинцев, которым предоставлял бесплатное проживание в течение 6 месяцев. Вместе с партнерами собрал 6 фур гуманитарной помощи и около миллиона евро.

"Прилетел на бой Усика впервые, — признается Николай. — До этого часто-густо поддерживал футбольную сборную Украины — ездил на матчи по всей Европе. Бои Александра и братьев Кличко смотрел в телетрансляциях. Но приятель сагитировал вживую посмотреть бокс. Сказал, что после такого боя я забуду о футболе и стану фанатом бокса. Мы с друзьями уже в ожидании. Александру предстоит сдать самый тяжелый в его профессиональной боксерской карьере экзамен, но мы верим, что во время объявления результата судья поднимет его руку. Для нас, украинцев, которые уже 10 лет проживают в Европе, Усик и футбольная сборная Украины — это дополнительный повод для сохранения самоидентификации".

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35-летний Игорь Макарук прилетел в Саудовскую Аравию из Польши, где живет уже 10 лет. Живет в пригороде Варшавы, занимается строительным бизнесом. Его жена имеет украинские корни и польский паспорт. В Польше родились и двое их детей.

"За Усиком слежу с Олимпийских игр в Лондоне-2012, — рассказывает Игорь. — Помню его гопак после победного олимпийского финала. Потом смотрел все телетрансляции боев Усика уже как боксера-профессионала. Бокс полюбил благодаря братьям Кличко — не пропускал телетрансляции поединков Виталия и Владимира с детства, с 10 лет. В Эр-Рияде впервые увижу поединок вживую. Верю в нашего козака и его победу! Не могу уже дождаться выхода в ринг Усика и Тайсона Фьюри".

Максим Розенко, Чемпион

из Саудовской Аравии.