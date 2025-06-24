Перспективы О'Салливана, расцвет Китая, непредсказуемый Бресель: главные вопросы перед началом снукерного сезона

В воскресенье, 22 июня, начались матчи квалификации на Wuhan Open, и этим стартовал новый снукерный сезон-2025/26.

Свои матчи уже провели легенды этого вида спорта: Джон Хиггинс, Марк Уильямс, Нил Робертсон, Шон Мерфи и другие звезды. А вот экстравагантный бельгиец Лука Бресель, чемпион мира 2023 года, хоть и заявился на квалификацию, в Лестер не прибыл. Он выбрал другое – отдых с любимой. И это – лишь первая интрига нового сезона.

Сезон обещает быть непредсказуемым и зрелищным. Поэтому "Чемпион" решил разобрать главные вопросы сезона и очертить календарь самых громких турниров.

Как продолжается межсезонье в снукере

В снукере нет трансферов, громких переходов или контрактов с клубами. Но и о затишье речь не идет. Сразу после чемпионата мира проходят соревнования среди ветеранов, затем – женский чемпионат мира, квалификации к мейн–туру (серия основных снукерных турниров, в которой соревнуются профессионалы) и выставочные матчи звезд.

К слову, чемпионкой мира среди женщин второй раз подряд стала китаянка Бай Юлу.

Это последний сезон для Ронни О'Салливана?

Нет. Сам "Ракета" заявил, что дает себе еще два года. Но, учитывая его характер, на каждом турнире мы его не увидим. В прошлом сезоне он вообще не играл с января по апрель.

Ронни в интервью не раз обещал вернуть себе игровую и психологическую форму. И у него есть для этого стимул: побить рекорд Рэя Риардона – самого возрастного победителя профессионального турнира (50 лет и 14 дней).

Да и не он один нацелен на это. Шансы имеют Марк Уильямс и Джон Хиггинс – ветераны, которые демонстрируют, что их рано списывать со счетов. И им обоим уже по 50 лет.

Чжао Синьтун: от изгнанника до чемпиона

28–летний китаец выиграл ЧМ–2025, преодолев четыре раунда квалификации после возвращения из дисквалификации. Его путь в Шеффилде был блестящим.

И теперь его ожидает самое сложное: защита титула. Соперники будут готовиться к матчам с ним особенно тщательно.

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Попробует проверить свои силы в матче с "Циклоном" и украинец Юлиан Бойко, которого судьба свела с китайцем в первом раунде Wuhan Open.

Китай берет снукер штурмом

Китай не просто инвестирует – он меняет правила игры. 9 игроков в топ–30, 28 профессионалов в целом, десятки молодых талантов. В топ–50 – десять китайцев младше 30 лет.

О'Салливан открыто признает: если не действовать, снукер будет полностью доминировать Китай. И, похоже, мы именно это и наблюдаем.

Понятно, что все внимание пока что на Чжао Синьтуне, но есть и другие высококлассные игроки: Си Цзяхуэй, Сяо Годун, Пан Цзюнсюй, У Ицзе, Лэй Пэйфань и другие.

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Многие считают, что именно 22–летний Пэйфань проведет прорывной год. И не зря, ведь в начале апреля именно он в первом раунде чемпионата мира остановил действующего победителя Кайрена Уилсона.

Джадд Трамп: рекорды – впереди

Несмотря на отсутствие титула ЧМ с 2019 года, Трамп остается №1 мирового рейтинга. Он второй раз в карьере сделал более 100 сенчури за сезон, а в целом имеет уже 1086 – только О'Салливан впереди (1282).

Если темп сохранится – через несколько лет Джадд станет новым рекордсменом.

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Главная конкуренция? Очевидно, Кайрен Уилсон. Хотя, кто знает, кого сезон еще выведет на вершину.

Лука Бресель – бунтарь в мире снукера

Бресель снова удивил: снялся с квалификации Wuhan Open, выбрав отдых. Не впервые бельгийский волшебник удивляет.

Он уже приходил на матч ЧМ без галстука, ссылаясь на медицинские показания.

А еще – признавался, что напивался перед игрой с О'Салливаном (и... победил). Он может сняться в последний момент, пропустить турнир без объяснения или сделать что–то еще более эксцентричное.

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Лука – настоящий антагонист снукерной классики, и это делает его особенным. Как будто Роналдиньо из мира дубинок. И не зря именно с этим бразильцем Лука и сравнивает себя.

И в этом нет ничего удивительного, ведь такие легенды как Стивен Хендри и Алан Макманус называют его "талантом поколения". Впрочем, и они, и ряд других экспертов отмечают, что Лука может проиграть своей лени и ментальной нестабильности.

Будут ли какие–то изменения в течение этого сезона. Вряд ли. Лука слишком сильно любит свободу действий, но ему всего 30 лет.

"Крусибл": последние годы легенды?

Чемпионат мира пройдёт в Шеффилде ещё трижды. Дальше – туман. Китай и Саудовская Аравия хотят перехватить эстафету.

А "Крусибл" – театр, где творилась история снукера с 1977 года – критикуют за малую вместимость (980 зрителей) и дорогие билеты.

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Возможно, это последние шансы почувствовать магию старой школы. Далее нас ждет новая эра, новое время поединков, поэтому, господа консерваторы и сторонники традиционализма, надо смаковать.

Расписание топовых турниров

Лига чемпионов: 30 июня – 23 июля

Shanghai Masters: 28 июля – 3 августа

Wuhan Open: 24–30 августа

British Open: 22–28 сентября

Международный чемпионат: 2–9 ноября

Scottish Open: 15–21 декабря

German Masters: 26 января – 1 февраля

World Gran Prix: 3–8 февраля

Welsh Open: 23 февраля – 1 марта

World Open: 16–22 марта

Чемпионат мира: 18 апреля – 4 мая

Итак, впереди сезон драмы, эмоций, легенд и взлетов новых героев. Главное – не упустить ни мгновения.