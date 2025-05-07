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Трамп опасается, что китайские спортсмены начнут доминировать в снукере

Руслан Травкін — 7 мая 2025, 12:47
Трамп опасается, что китайские спортсмены начнут доминировать в снукере
Джадд Трамп
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Лидер мирового рейтинга снукеристов Джадд Трамп ожидает, что наступит эра доминации китайских игроков, поскольку они больше работают над собой в детском возрасте.

Слова Джадда цитирует GBnews.

"Я просто думаю, что дети из Великобритании не хотят так упорно работать. Вот и все.

Я не думаю, что у них меньше шансов. Я не думаю, что они хотят этого так сильно, как некоторые игроки у Китая.

Многие дети сегодня, видимо, ведут слишком роскошный образ жизни. Они хотят все новейшие гаджеты и кроссовки и не желают запираться в комнате на 5-6 часов в день (чтобы тренироваться за столом – прим.), как это делают многие китайские игроки", – сказал Трамп.

Напомним, Чжао Синьтун стал чемпионом мира. Он стал первым представителем Китая, который сумел это сделать.

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В шестнадцатку лучших игроков в снукер сейчас входит пять представителей Китая.

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