Трамп опасается, что китайские спортсмены начнут доминировать в снукере

Лидер мирового рейтинга снукеристов Джадд Трамп ожидает, что наступит эра доминации китайских игроков, поскольку они больше работают над собой в детском возрасте.

Слова Джадда цитирует GBnews.

"Я просто думаю, что дети из Великобритании не хотят так упорно работать. Вот и все.

Я не думаю, что у них меньше шансов. Я не думаю, что они хотят этого так сильно, как некоторые игроки у Китая.

Многие дети сегодня, видимо, ведут слишком роскошный образ жизни. Они хотят все новейшие гаджеты и кроссовки и не желают запираться в комнате на 5-6 часов в день (чтобы тренироваться за столом – прим.), как это делают многие китайские игроки", – сказал Трамп.