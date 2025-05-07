Трамп опасается, что китайские спортсмены начнут доминировать в снукере
Лидер мирового рейтинга снукеристов Джадд Трамп ожидает, что наступит эра доминации китайских игроков, поскольку они больше работают над собой в детском возрасте.
Слова Джадда цитирует GBnews.
"Я просто думаю, что дети из Великобритании не хотят так упорно работать. Вот и все.
Я не думаю, что у них меньше шансов. Я не думаю, что они хотят этого так сильно, как некоторые игроки у Китая.
Многие дети сегодня, видимо, ведут слишком роскошный образ жизни. Они хотят все новейшие гаджеты и кроссовки и не желают запираться в комнате на 5-6 часов в день (чтобы тренироваться за столом – прим.), как это делают многие китайские игроки", – сказал Трамп.
Напомним, Чжао Синьтун стал чемпионом мира. Он стал первым представителем Китая, который сумел это сделать.
В шестнадцатку лучших игроков в снукер сейчас входит пять представителей Китая.