От британских офицеров до миллионных призов: история и правила снукера

В последние годы снукер приобрел большую популярность. И это касается не только Великобритании: ежегодно появляются новые клубы и школы снукера во всем мире, что дает возможность новым игрокам учиться и соревноваться между собой. А регулярное проведение официальных турниров сначала в Китае, а с недавних пор и на Ближнем Востоке собирает все большие армии поклонников этой игры, что, в свою очередь, побуждает к активности спонсоров и рекламодателей.

Следует отметить, что главные соревнования по снукеру проходят под эгидой Всемирного снукерного тура (World Snooker Tour, сокращенно WST). Руководит Туром Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (World Professional Billiards and Snooker Association, WPBSA). Именно эта организация разрабатывает и публикует официальные правила снукера, а также обеспечивает выполнение правил поведения и наказывает игроков, которые их нарушают (в первую очередь это касается игры на ставках). Кроме того, именно WPBSA занимается тренерским развитием и обучением арбитров.

Что касается эффективности управления Туром, то здесь стоит привести несколько цифр. Общий призовой фонд профессиональных рейтинговых турниров в сезоне-2018/19 составил 15,5 млн фунтов. Это было до начала пандемии COVID-19, в результате которой в следующем сезоне некоторые турниры были отменены. Через 5 лет, в сезоне-2023/24, эта сумма составила уже 17,5 млн, а в нынешнем, который еще продолжается, ожидается на уровне 18 млн фунтов. И это лишь суммы, которые выплачиваются игрокам – без учета текущих организационных расходов, гонораров судьям, зарплат техническому персоналу и т.п.!

Немного истории

Снукер придумали британские офицеры, которые в конце XIX века служили в Индии. Они модифицировали несколько бильярдных игр, и в 1875 году тогда еще лейтенант Невилл Чемберлен разработал набор правил новой игры, окончательный вариант которых датирован 1882 годом. Само слово snooker происходит от несколько унизительного военного термина, который в тогдашней британской армии использовался для обозначения новичка на службе (мы привыкли к слову "салага" в этом значении). Якобы Чемберлен после каждого выигранного матча именно так называл побежденного соперника. Интересно, что по одной из версий "снукерами" начали называть непутевых новобранцев после того, как в воинской части появился студент из Оксфорда по фамилии Снукер. История знакомая: никто не помнит, каким видом спорта занимался Вадим Титушко, но кто такие "титушки" – знает каждый взрослый украинец.

Итак, из Индии снукер попал в Великобританию. Там он сначала считался "джентльменским видом спорта": не в каждый клуб, где был снукерный стол, мог попасть посторонний человек. Поэтому в основном снукер был игрой офицеров и т.н. "джентри" (ближайший украинский термин для обозначения этого слоя населения – пожалуй, "шляхта": военные, аристократы и т.п.; слово "джентльмен" происходит именно от "джентри"). Впрочем, обычные люди тоже хотели играть в снукер, поэтому по всей стране открывались клубы с не такими строгими правилами. Наконец в 1919 году был издан новый набор правил снукера, и он с тех пор претерпел минимальные изменения.

Популярность снукера росла не только в Британии. И в 1927-м был проведен первый чемпионат мира среди мужчин (выиграл Джо Дэвис, энтузиаст и популяризатор игры, организатор первых чемпионатов мира), а в 1934 – среди женщин. Интересно, что главный приз для первого в истории чемпионата мира покупал сам Дэвис, причем на кубок с фигуркой греческой пастушки потратил 19 фунтов собственных средств. Призовые за титул составили 6 фунтов 10 пенсов... Зато трофей используется по назначению до сих пор – именно этим кубком награждают победителей чемпионата мира, после чего он возвращается в "Музей снукера" в английском Шеффилде, а триумфатор получает именную копию. Кстати, действующий чемпион мира Кайрен Уилсон за победу на последнем турнире получил призовые в сумме 500 тыс. фунтов.

Кайрен Уилсон Getty Images

Дэвис был неизменным чемпионом мира вплоть до начала Второй мировой войны, которая изменила приоритеты в мире спорта. Касалось это и снукера: Дэвис выиграл послевоенный чемпионат мира в 1946 (призовые составили уже 1000 фунтов), после чего непобежденным завершил карьеру. И развитие снукера прекратилось. В чемпионате мира 1952 года приняли участие лишь два игрока, после чего турнир был отменен. И вплоть до начала 1960-х, пока снукер в Британии снова не приобрел популярность как национальное развлечение, все попытки возобновить интерес к игре среди широкой публики были тщетными. В 1964-м возобновили чемпионат мира, а с 1968-го начали проводить его по олимпийской системе. Однако настоящим локомотивом, который начал поднимать популярность снукера, стало телевидение. Точнее – цветное телевидение.

В 1967 английский канал ВВС2 начал транслировать передачи в цветном диапазоне. В то время на канале работал Дэвид Аттенборо – в будущем один из самых знаменитых в мире ведущих-натуралистов, пионер документальных фильмов о природе. Но тогда его задачей было продвигать цветное ТВ. И он понял, что снукер с шарами восьми разных цветов на зеленом платье – идеальный кандидат для демонстрации преимуществ новой технологии телевизионных трансляций. Поэтому в 1969 ВВС2 начал транслировать поединки специально созданного снукерного турнира – Pot Black. Игроки соревновались прямо в студии, матчи снимали и впоследствии транслировали в эфир в формате телешоу. И шоу это стало едва ли не самым популярным на канале! Поэтому 23 июля 1969 года – дата первого выхода Pot Black в эфир – считается началом современной эры снукера.

Особенности игры

Снукер – игра довольно консервативная, и в правилах регламентируется все, что только можно. Не будем перегружать вас цифрами, но стол имеет четкие параметры: длина, ширина, высота над уровнем пола, высота бортов, размер луз (средние лузы, кстати, немного больше угловых). А еще – то, о чем не каждый даже догадывается. Конечно, стол для снукера можно поставить в подвале частного дома или в гараже, да хоть в гостиной. Но профессиональный стол, который используется на официальных турнирах, весит более тонны. Сукно, натянутое на игровую поверхность, должно иметь не только определенную плотность, но и определенное направление ворсинок! Кроме того, поверхность стола искусственно подогревается во время поединка – до +40...50 °С. И даже пространство вокруг стола строго регламентируется: в правилах определены допустимые расстояния до ближайших предметов, вплоть до дюйма.

Кроме того, стол для снукера имеет особую разметку: параллельно коротким бортам на поверхности нарисована линия, которая называется болкерной. Из ее центра проведен полукруг определенного радиуса. Сегмент, образованный болкерной линией и этим полукругом, называется "сектор Ди", поскольку имеет вид английской буквы "D". Именно отсюда начинается игра, сюда же выставляется биток (в снукере это шар белого цвета) в начале игры и в случае, если он случайно попал в лузу или упал со стола. Игрок, имеющий право на такой удар, рукой устанавливает биток в любое место в пределах "сектора Ди". Это единственная регламентированная возможность касаться шаров чем-либо, кроме кия (даже случайный контакт шара с одеждой, например, считается фолом).

Не менее строгие параметры описаны в правилах и для других аксессуаров – шаров, киев (они имеют ограничения по длине и весу), различных вспомогательных средств, подставок и даже дресс-кода. Есть некоторые турниры, где игроки могут играть в футболках, а зрители на трибунах пьют пиво и поют, как на футболе. Однако в профессиональном календаре такой турнир только один в сезоне – это рейтинговый Shoot-Out. На остальных турнирах обязательными элементами внешнего вида игроков являются туфли, жилет и галстук-бабочка. Известен случай, когда из-за медицинских проблем организаторы давали специальное разрешение участнику соревнований сыграть один матч в кроссовках.

Несколько слов о правилах

Каждый матч состоит из определенного количества партий (фреймов). Перед началом соревнований организаторы объявляют, до скольких выигранных фреймов будет длиться поединок. У профессионалов обычно первые матчи на турнирах короткие, до 3-4-х побед, а чем ближе к финалу, тем количество партий в каждом матче увеличивается. Финал чемпионата мира с 1980-го играется в формате до 18 выигранных партий и длится два дня.

Как и в большинстве бильярдных игр, основная цель в снукере – забить шар в лузу, попав по ней битком. Причем после красной обязательно нужно если не забить, то хотя бы попасть в цветной шар. За каждый забитый красный игрок получает одно очко. Каждый из цветных имеет свою определенную цену. Перед началом партии все шары расположены на столе в определенном порядке.

На пересечении болкерной линии и "сектора Ди" находятся желтый и зеленый шары (они "стоят" соответственно 2 и 3 очка). Посередине болкерной линии – коричневый (4 очка). Эти три шара иногда называют болкерными или дешевыми. Точно в центре стола находится синий шар (5 очков). Ближе всего к короткому борту и строго по центральной оси стола выставляется самый дорогой шар – черный (7 очков), поэтому этот борт иногда называют "черным". Над ним – равносторонний треугольник из 15 красных шаров, вершину которого (не касаясь красного!) увенчивает розовый шар (6 очков).

Игроки по очереди пытаются забить красный шар (неудачный удар означает переход хода). После чего – цветной, затем – снова красный и т.д. Красные шары остаются в лузах (даже если были забиты не по правилам или же одним ударом игрок отправил в лузу два или более красных). Цветные шары из лузы выставляются на свое первоначальное место, а если оно занято другим шаром – на свободное место шара с самой высокой ценой.

Если абсолютно все отметки цветных шаров заняты, рефери выставляет шар как можно ближе к его начальной отметке со стороны "черного" борта. После того как на столе не осталось красных шаров, забивать остальные нужно в точно установленном порядке, а именно по возрастанию их стоимости. То есть какой бы шар не был забит после последнего красного, следующим надо забивать желтый, затем – зеленый и т.д.

Два и более точных удара подряд называются серией или брейком. Серия в 50-99 очков называется полусотенной, так серии указывают только в итоговых протоколах. А вот сотенные брейки, сенчури (100 и более очков, набранных за один подход) фиксируются отдельно для каждого игрока. Рекордсменом по количеству сенчури в течение карьеры является Ронни О'Салливан: англичанин по состоянию на март 2025 года имеет в активе 1282 "сотни". Мальтийскому снукеристу Тони Драго принадлежит другой рекорд: в 1996 году он в официальном поединке умудрился сделать сенчури за 3 минуты 31 секунду. А больше всего сотенных серий в течение одного сезона оформил австралиец Нил Робертсон – 103 в сезоне-2013/14.

И еще один важный момент. Снукер иногда называют "игрой выходов". То есть важно не просто забить шар в лузу: важно еще и хорошо выйти на следующий удар – подвести биток к той точке, откуда можно будет уверенно продолжить атаку. При этом следить, чтобы в случае промаха сопернику не досталась возможность для начала серии! Опытные игроки обычно просчитывают свои действия на 2-3 удара вперед.

Кстати, перед каждым ударом по цветному шару игрок должен объявлять, в какой именно он собирается попасть. Обычно в этом нет необходимости, ведь ситуация на столе дает четко понять, куда целится игрок. Однако бывают моменты, когда два цветных шара, например, находятся вплотную друг к другу. Тогда игрок и объявляет рефери и сопернику, по какому именно он собирается бить. Непопадание первым касанием по прицельному шару приводит к фолу. А фол наказывается штрафными очками, которые засчитываются в пользу соперника.

Фол на красном или одном из болкерных шаров (или же в случае попадания в лузу битка) наказывается 4 очками. Ошибка на синем шаре – это 5 штрафных очков, на розовом – 6, на черном – 7 очков. Ход переходит к сопернику, но он имеет право отказаться и, если позиция совсем плохая, вернуть право следующего удара. Однако иногда, если судья фиксирует промах, игрок просит соперника повторить удар.

Рефери с помощью судьи-маркера (тот находится у мониторов, на которые транслируется матч) возвращает позицию, сложившуюся перед последним неточным ударом. Иногда игроку приходится по несколько раз начинать игру с одной и той же точки, при этом за каждую неудачную попытку сопернику на счет добавляются штрафные очки. Кстати, позиция, когда битком по прямой невозможно попасть в прицельный шар (это случается, когда кратчайший путь перекрывают другие шары и приходится попадать в цель ударом от борта, а иногда от двух или даже четырех), так и называются – снукер. В английском языке даже есть выражение, означающее примерно "поставить в затруднительное положение", буквально "заснукерити", и применяется оно не только в контексте игры в снукер.

Вот как умеет снукерить Марк Селби:

А вот как вышел из снукера Лука Бресель – случайно, но чрезвычайно эффектно:

Бывают ситуации, когда все шары забиты, а счет в партии равный. Тогда на стол выставляется дополнительный черный шар и жребий определяет, кто начинает "тай-брэк". Побеждает во фрейме игрок, который забьет черный или заставит соперника ошибиться и тот случайно забьет белый.

Еще о рекордах

Нетрудно подсчитать, что наибольшее количество очков, которое можно набрать в течение одной партии – 147. Для этого нужно после каждой из 15 красных играть только черную, а затем забить еще и все цветные. Такой брейк называется максимальным, или же просто "максимумом". Теоретически можно набрать и более 147 очков за подход, и такой случай произошел однажды даже на профессиональных соревнованиях. Перед началом серии соперник будущего победителя допустил фол, и судья объявил "свободный шар". Это ситуация, когда биток ставится в "сектор Ди", а все остальные шары назначаются "виртуально красными" на один удар. То есть забить можно любой шар, получить 1 очко, после чего следует бить по цветному и т.д. Так что Джейми Бернетт набрал 148 очков на квалификационном этапе чемпионата Великобритании 2004 года.

Первый официальный максимальный брейк в профессиональных соревнованиях был сделан Стивом Дэвисом в 1982 году. Он же стал первым максимумом, который показали на телевидении в прямом эфире. Больше всего максимумов в профессиональной карьере сделал все тот же Ронни О'Салливан – 15. Шон Мэддокс стал самым молодым игроком, который сделал максимальный брейк в официальном соревновании. Мэддоксу было 15 лет и 90 дней, когда он добился успеха на турнире LiteTask Pro Am в Лидсе 9 июля 2017 года. Самым старым игроком, оформившим максимум в профессиональных турнирах, является Джон Хиггинс, который сделал это в возрасте 48 лет и 268 дней. Единственный максимум, оформленный в финалах чемпионатов мира – на счету Марка Селби (2023 год). Марк Дэвис пока что остается единственным игроком, который сделал два максимальных брейка на одном профессиональном турнире, Чемпионской лиге 2017 года. Максимум О'Салливана в матче первого раунда против Мика Прайса на чемпионате мира 1997 года стал самым быстрым в истории игры: Ронни понадобилось лишь 5 мин 8 с.

Для чего нужны рейтинги

В Туре каждый сезон выступают около 128 спортсменов. Кто именно – решается на основе мирового рейтинга. Все профессиональные турниры делятся на рейтинговые и нерейтинговые. Очки, полученные игроком за участие в рейтинговом турнире, идут в его зачет (обычно сумма очков равна сумме призовых, заработанных на турнире; впрочем, WST перед началом сезона публикует подробную таблицу, в которой указано, сколько рейтинговых очков предусмотрено за победу на каждом этапе каждого рейтингового турнира). После каждого турнира рейтинг (он двухлетний) обновляется: у участников снимаются призовые за турнир двухлетней давности и добавляются призовые за последний турнир.

В конце сезона игроки с самыми низкими позициями в рейтинге выбывают из Тура. Впрочем, есть исключения: большинство снукеристов, завоевавших право выступать в Туре, автоматически получают двухлетний иммунитет к вылету. Это победители различных второстепенных турниров, зональные чемпионы среди любителей (Европы, Азии и т.д.), чемпион мира среди любителей, победительница женского чемпионата мира и т.д. (да-да, снукер – очень демократичная игра, в которой соревнуются мужчины с женщинами, подростки с дедушками, профи – с любителями. Неважно, кто ты – важно, насколько хорошо ты играешь).

В сезоне-2024/25 в Туре появились сразу 32 новых участника. Добавим тех, у кого еще действовал иммунитет с предыдущего сезона. И придем к выводу, что гарантируют себе место на следующий сезон в Туре только 64 лучших игрока из 126 участников текущего сезона. Кроме того, рейтинг используется для посева на турнирах (нерейтинговых, в том числе). Обычно №1 получает действующий победитель турнира, №2 – лидер мирового рейтинга.

Ну а остальных игроков делят на сеяных (с высшим рейтингом) и несеяных. Учитывая, что призовые в Туре начисляются за каждый выигранный матч, каждый участник стремится для себя лучшего жребия. Также стоит отметить, что лучшие 16 игроков мирового рейтинга освобождаются от квалификационного отбора на чемпионат мира. Это действительно важно, потому что за всю историю чемпионами мира становились только 3 игрока, которые прошли "сито отбора". Последний раз это достижение покорилось Шону Мерфи в 2005 году.

Существует также сезонный рейтинг. Он, как видно из названия, учитывает очки за победы, добытые в течение конкретного сезона. Более важным он становится в конце сезона. Ведь существует серия турниров Players Series, которая состоит из трех соревнований. И допускаются туда только лучшие игроки сезонного рейтинга: на World Grand Prix – лучшие 32, на Players Championship – 16, а на Tour Championship – только 12 участников, занимающих первые строчки сезонного рейтинга.

Самые престижные серии турниров

Старейшим и самым почетным профессиональным снукерным турниром является Чемпионат мира. Начиная с 1997 года, соревнования проводятся исключительно в помещении театра "Крусибл" в английском Шеффилде. Интересный факт: долгое время рейтинговые очки за победу на турнире действительно были впечатляющими, и чемпион мира обеспечивал себе неплохой запас на следующий сезон (тем более, что существует "проклятие Крусибла": до сих пор ни один игрок, ставший здесь чемпионом мира, не смог защитить титул в следующем году).

Все изменилось после того, как в 1976 году одна из британских табачных компаний подписала договор и на 30 лет стала спонсором чемпионатов мира. На следующем турнире призовой фонд составил аж 15,3 тыс. фунтов, и после того только рос: 578,25 тыс. в 1995, и фантастические на тот момент 1,38 млн фунтов в 2004-м. Однако борьба за здоровый образ жизни заставила руководство Тура отказаться от продления контракта с производителем сигарет. И, кстати, лишь с 2005-го игрокам (!) запрещено курить сигареты и пить пиво во время матча.

Двукратный чемпион мира Алекс Хиггинс:

Существуют и другие престижные турниры. В первую очередь это нерейтинговый Masters (проводится с 1975) и рейтинговый UK Championship (3 1977). Эти турниры (вместе с чемпионатом мира) объединены в серию Triple Crown ("Тройная корона"). Любой игрок, выигравший все три турнира серии по крайней мере один раз в течение своей карьеры, получает право носить вышитую корону на своем жилете, чтобы отразить это достижение. За всю историю только 11 снукеристов заслужили это право, причем Стивен Хендри в 1989-90 и 1995-96 годах выигрывал все три турнира в течение одного сезона. В 2023 году WST объявил о бонусе в размере 147 тыс. фунтов для того, кто сделает два максимальных брейка в матчах серии в течение одного сезона. Пока что таких игроков не нашлось.

Шон Мерфи – один из тех, кто имеет право носить знак Triple Crown:

Шон Мерфи Getty Images

Серия Home Nations состоит из четырех рейтинговых турниров: English Open, Northern Ireland Open, Scottish Open и Welsh Open. До пандемии COVID-19 существовал бонус в размере 1 млн фунтов за выигрыш всех четырех турниров в течение сезона. Впрочем, более двух за сезон никто не выигрывал. Мало того, только 2 игрока (Нил Робертсон и Марк Селби) имеют за всю карьеру в активе победы на трех турнирах серии: обоим до сих пор не покорился Northern Ireland Open. С текущего сезона объявлено о другом методе поощрения игроков: 150 тыс. фунтов получит тот, кто заработает больше всех призовых в течение сезона. Первым счастливчиком стал Нил Робертсон, который выиграл English Open, добрался до четвертьфинала Northern Ireland Open, а также сыграл в 1/16 финала Scottish Open и Welsh Open.

Нил Робертсон Getty Images

Всего же в этом сезоне игроки Тура имели возможность сыграть в 18 рейтинговых и 5 нерейтинговых турнирах. Самые большие призовые (соответственно, они же приносят больше всего рейтинговых очков) – по 500 тыс. фунтов – выплатят за победу на Saudi Arabia Snooker Masters (выиграл Джадд Трамп) и Чемпионате мира. Нетрудно догадаться, что Трамп в этом сезоне может заработать миллион, выиграв всего 2 турнира. Впрочем, Джадд уже трижды зарабатывал более миллиона фунтов за сезон. В целом за карьеру он увеличил свое состояние на 7,5 млн фунтов. Но до О'Салливана еще далеко – Ронни заработал более 14 млн, и это не учитывая спонсорские контракты, гонорары за участие в шоу, съемки на ТВ и в рекламе.

Впрочем, дело не только в деньгах. Профессиональная игра требует большой сосредоточенности и концентрации. А еще – психологической устойчивости. И 4-8 часов тренировок у стола ежедневно, даже во время турниров! Поэтому игроки должны кардинально переключаться со снукера на что-то другое. И здесь предпочтения игроков самые разнообразные! Ронни О'Салливан в сотрудничестве с литераторами написал несколько книг – не только автобиографию, но и детективы. Марк Уильямс любит рыбалку, а если возможности выехать за город нет – играет в компьютерные игры. Нил Робертсон – кулинар, постоянно придумывает и испытывает новые рецепты, а для поддержания физической формы занимается скалолазанием.

Лука Бресель увлекается бегом и велоспортом и серьезно настроен принять участие в соревнованиях по триатлону. Шон Мерфи играет в гольф и дартс. А Марк Селби даже участвует в региональных соревнованиях по дартсу. Еще он увлекается футболом и является фанатом клуба из родного города – Лестер Сити. Первый свой титул чемпиона мира Марк завоевал в день, когда Лестер Сити праздновал выход в Английскую Премьер-лигу. 2 мая 2016 года Лестер Сити сыграл вничью с Челси в матче АПЛ и таким образом оформил свое первое в истории чемпионство. А через 13 минут после окончания того поединка Селби в "Крусибле" победой завершил финал против Дина Цзяньхуэя и во второй раз стал чемпионом мира

Надеемся, что данная статья каждому, кто дочитал до конца, добавит знаний. И, возможно, вы посмотрите на снукер под новым углом. Игра эта по-своему уникальна, поэтому – давайте смотреть снукер и получать от просмотра только положительные эмоции!