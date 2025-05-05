Император с Востока покорил "Крусибл": любитель сенсационно одолел звезд и стал чемпионом мира по снукеру

Чемпионат мира по снукеру завершился сенсацией. Прежде всего, чемпионом впервые стал представитель Китая Чжао Синьтун. К тому же 28-летний игрок имел статус "аматора", поэтому в основную сетку попал, преодолев все четыре круга квалификации.

Его соперник – валлиец Марк Уильямс – значительно более опытный игрок. Чего только стоят три победы на World Snooker Championship – в 2000, 2003 и 2018 годах. Причем какие победы! Все на нервах! Три финала – трижды по 18:16.

Не повезло Марку только в 1999 году – тогда он попал под каток праймового Стивена Хендри. Для шотландца это был седьмой (и последний) чемпионский трофей за десять лет.

Столько же раз победителем чемпионата мира становился и англичанин Ронни О'Салливан. Многие болельщики этого вида спорта в душе надеялись, что "Ракета" сделает это в восьмой раз, но...

Ронни О'Салливан (5) – Чжао Синьтун (а) 7:17

Первая сессия, 1 мая, прошла ровно – и счет это подтвердил: 4:4.

А вот следующая, которая началась 2 мая в 12:00, получилась шокирующей. Чжао всего за 44 минуты забрал четыре фрейма подряд. Похоже, Ронни, который и сам был недоволен своей формой и не играл с января до ЧМ-2025, лишь подтвердил: он не слишком любит матчи в первой половине дня.

Синьтун, находясь на кураже, довел счет до 12:4. "Сухая" сессия против О'Салливана - лишь четвертая подобная за все 33 мировых первенства.

Третья сессия началась двумя выигранными партиями для Ронни. Однако, вероятно, сам Синьтун решил немного ослабить хватку. Чего стоят только два неудачных удара битком по красному шару! Тем не менее, победа от него никуда не делась.

Лицо "Ракеты" выражало отчаяние, однако во флеш-интервью он радовался за Чжао и искренне хвалил его. И это неудивительно оба тренировались вместе в Академии Виктории. Поэтому, хоть и немного притянуто за уши, но все же можно сказать: ученик наконец одолел учителя.

Instagram Victoria Snooker Academy

Своей победой гордился и сам Чжао, не забыв отметить влияние легендарного О'Салливана на собственную карьеру. В частности, он опубликовал пост в Instagram с лаконичной подписью: "Because Of You."

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Марк Уильямс (6) – Джадд Трамп (1)

Джадд Трамп провел блестящий сезон. Он обновил – и уже успел улучшить – рекорд по количеству сенчури за один год. Но как-то так складывается, что вечно в "Крусибле" с ним случаются проблемы.

35-летний уроженец Бристоля – именно там расположен офис WPBSA – уже несколько лет подряд никак не может настроиться на выступления в этом легендарном театре снукера.

В 2019-м он стал чемпионом мира, и тогда показалось: вот она – новая эра. Но каждый раз Джадду чего-то не хватает. В этом году все вроде бы складывалось идеально: один за другим вылетали Кайрен Уилсон, Марк Селби, Нил Робертсон, Джек Джонс, Джон Гиггинс, Ронни О'Салливан... Луку Бреселя Трамп выбил лично.

Без сомнений, Марк Уильямс заслуживает уважения, но для большинства экспертов и болельщиков фаворит был очевиден – Джадд.

Первую сессию финала Трамп выиграл 5:3. Вторая - 5:3 в пользу валлийца. Переломным стал момент при счете 10:9 в пользу Трампа. "Туз" вел 52:35, имел сложный красный шар – не забил. А Уильямс после этого хладнокровно зачистил стол.

Это, похоже, больно ударило по Джадду ментально. Марк добавил хода и довел счет до 15:11. В этот момент в памяти всплывал его четвертьфинал против Джона Гиггинса. Там он тоже имел преимущество в четыре фрейма, потерял его – и лишь чудом добрался до полуфинала.

Трамп, получив шанс, как будто снова стал собой: после сенчури сделал счет 15:12. Но в следующем фрейме 50-летний Уильямс умерил пыл соперника.

И уже при 16:14 наступила кульминация. Марк был близок к ошибке, но, когда запахло победой, легко справился с оставшимися шарами. Почувствовал момент и сделал свое дело. Старейший участник финала в истории "Крусибла".

Видно, полуфинал забрал много сил у Уильямса, ведь даже ругань случайно вырвалась из уст в экспертой студии.

Чжао Синьтун (Китай) - Марк Уильямс (Уэльс) 18:9

"Итак, чем мне заняться сегодня: поиграть в гольф или прогуляться в парке? Вроде бы больше ничего не запланировано", – написал Уильямс в социальных сетях.

right then wat shall we do today , game of golf or little stroll in the park . nothing planned — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) May 4, 2025

Молодой китаец понимал, насколько важным будет этот поединок. Ни оскандалившийся Лянь Вэньбо, ни более опытные за Чжао Сяо Годун и Динь Цзяхуэй не становились чемпионами. Хотя Цзяхуэй был близок – финал 2016 года.

Первая сессия для Марка обернулась провалом – 1:7. Самый высокий брейк трехкратного чемпиона – всего 61 очко. О слабой игре свидетельствует и показатель 81% в атаке.

Самой большой преградой для Синьтуна во время первой сессии была... муха.

Во второй четверти за столом Марк был увереннее и немного вернул интригу – 6:11. В твиттере активно вспоминали, что в 2000 году ему уже удавалось сделать камбэк. Тогда он проигрывал 6:12.

Возможно, именно для такого "возвращения" валлиец и "отдал" следующий фрейм. В партии №19 ошибались оба – чего только стоят два промаха Уильямса в центральные лузы. Но крепче нервы оказались у ветерана. Однако Синьтун снова был лучше: два следующих розыгрыша – и он достиг наибольшего преимущества – 14:7.

"Это на самом деле довольно страшно, какие шары Чжао забивает. Осознает ли он, что он в финале чемпионата мира? Он делает это так легко, выглядит таким расслабленным. Он играет с улыбкой на лице – ему это просто нравится," – говорил в эфире BBC Кен Догерти, победитель World Snooker Championship 1997.

В 22-м фрейме 28-летний игрок повел 42:0, но Марк не забил красный шар. За стол снова вышел Чжао. У него был непростой выход на синюю, но везение в этот день его не покидало – залетел "флюк" (случайное попадание – прим.). И подобное с ним случалось не раз за матч. Шанс, что чемпион определится за три сессии, стал очень близким.

Представитель Уэльса таки сделал счет 15:8. Это означало точно, что будет вечерняя сессия. Однако и намека на борьбу, похоже, не предвиделось – две следующие партии выиграл Чжао.

Ожидалось, что зрители не успеют усесться и начать наслаждаться поединком молодости и опыта, как часть матча, которая началась в 21:00 по киевскому времени, уже завершится.

The luck is on Mark Williams' side now... 👀#WorldChampionship pic.twitter.com/koxtcuLrjV — TNT Sports (@tntsports) May 5, 2025

Но не так получилось, как думалось. Марк выдал отличный старт – четыре фрейма подряд – четвертый вообще под ноль. Хотя повезло, все же если бы не флюк в начале, вероятно, все было бы иначе. После 15-минутного перерыва Чжао дожил оппонента.

Стоячие овации для нового чемпиона. Стоячие овации – легенде, Марку Уильямсу. Снукер получил нового короля. А если учитывать этимологию - то пусть будет император.

Интересные факты о финале

Марк Уильямс стал самым возрастным финалистом чемпионата мира с момента, когда турнир начал принимать театр "Крусибл" в 1977 году. На момент финала ему исполнилось 50 лет, что превосходит предыдущий рекорд Рэя Риардона, который в 1982 году играл в финале в возрасте 49 лет, 7 месяцев и 6 дней.

Чжао Синьтун стал первым в истории китайцем и первым представителем Азии, который выиграл чемпионат мира по снукеру. До этого ближе всего к титулу из азиатских игроков подходил Дин Цзюньхуэй, который играл в финале в 2016 году.

Последний раз игрок, который прошел через квалификацию, становился чемпионом мира в 2005 году – это был Шон Мерфи. На тот момент он занимал 48 место мирового рейтинга.

Congratulations to Desislava Bozhilova who has become the first woman to referee all three Triple Crown finals. #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/AecGMLgZCO — WST (@WeAreWST) May 4, 2025

Третий раз в истории финал чемпионата мира судила женщина. Ею стала 32-летняя Десислава Божилова из Болгарии. Она стала второй женщиной, судившей финал мирового первенства (после Микаэлы Табб в 2009 и 2012 годах), и первой, официально обслуживавшей финалы всех трех турниров "Тройной короны" (Masters, UK Championship, World Championship).