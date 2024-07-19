Молодежная сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы

Мужская сборная Украины U-20 победила Грузию в четвертьфинале Евробаскета-2024, который проходит в болгарском Питеште.

Матч завершился со счётом 85:76.

Чемпионат Европы U-20, Дивизион В

Питешти, Болгария

1/4 финала

19 июля

Украина — Грузия 85:76 (16:13, 23:16, 28:19, 18:28)

В полуфинале украинцы встретятся со сборной Нидерландов, одолевшим Словакию. Три лучшие команды в дивизионе попадут в Дивизион А.

Напомним, в первом туре украинцы разгромно победили своих сверстников из Армении, во втором одолели Молдову, в третьем минимально уступили Швеции, затем выиграли Венгрию, а в пятом одержали победу над Косово.