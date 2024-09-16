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Заинтересовал: аргентинский дебютант Формулы-1 попал в список желаемых пилотов Заубер

Андрій Яросименко — 16 сентября, 17:10
Заинтересовал: аргентинский дебютант Формулы-1 попал в список желаемых пилотов Заубер
Франко Колапінто
Getty images

Команда Формулы-1 Заубер добавила пилота Уильямс Франко Колапинто в список претендентов на место в команде в 2025 году.

Об этом сообщает Lastwordonsports.

По информации источника, команда уже несколько месяцев согласовывает свой состав пилотов. После подписания соглашения с Нико Хюлькенбергом в апреле 2024 года швейцарский колектив оценил нескольких кандидатов на следующий сезон.

Первоначальные целые команды – Карлос Сайнс и Эстебан Окон уже нашли себе место на сезон-2025, Окон будет выступать за Гаас, а испанец – за Уильямс. Поэтому в Заубере, которая в следующем году станет называться Ауди, размышляют над новой кандидатурой – Франко Колапинто.

21-летний игрок, которого Уильямс усадили в болид вместо Логана Сарджента, демонстрирует чрезвычайную скорость и способность к адаптации. Только за свой второй уикенд Формулы-1 Колапинто сумел опередить в квалификации своего напарника по команде Алекса Альбона и занял 8 место.

Отметим, что у аргентинца есть украинские корни, ранее он сам подтвердил это, и выразил поддержку Украине. На Гран-при Азербайджана 21-летний аргентинец финишировал восьмым и принес своей команде очки во второй для себя гонке за рулем болида Формулы-1.

Победу на 17 этапе одержал гонщик Макларен Оскар Пиастри, проведший отличную серию защитных маневров от пилота Феррари Шарля Леклера, обладателя поула на уличной трассе Баку.

Формула 1 Вільямс Кік Заубер Франко Колапінто

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